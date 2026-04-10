بتمويل ألماني.. إسرائيل ترفع وتيرة إنتاج صواريخ آرو 3 الدفاعية
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم.. شبورة صباحية ورياح نشطة على أغلب الأنحاء
لما تعرف تلعب تعالى اتكلم معايا.. كواليس صادمة في مباراة الأهلي وسيراميكا
فضل صلاة الفجر وحكم الشرع في التكاسل عنها.. 4 وسائل لأدائها في وقتها
قبل شم النسيم.. طرق التفرقة بين البيض السليم والفاسد لتجنب التسمم
اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
وزارة التضامن تستعد لموسم الحج بتدريب المشرفين
ترامب يهاجم إيران: سلوك مخزٍ في مضيق هرمز.. هذا ليس الاتفاق بيننا
‎عرض أمريكي لزيزو.. والأهلي يؤجل الرد
وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم
أقل سعر دولار في السوق الرسمية اليوم.. العملة الخضراء في البنوك
خدش قطة يتحول لكابوس.. طفلة تصارع المضاعفات بسبب حقنة خاطئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

حظر مفاجئ من مايكروسوفت يشل أشهر خدمات VPN العالمية

مايكروسوفت
مايكروسوفت
شيماء عبد المنعم

تعرض مشروع WireGuard الشهير للبرمجيات المفتوحة المصدر، والذي يشكل العمود الفقري لعدة خدمات VPN شهيرة مثل Mullvad، لمشكلة كبيرة بعد أن تم قفله من جزء أساسي في حساب مطوري مايكروسوفت Microsoft، ما منع الفريق من إصدار تحديثات للبرنامج لمستخدمي ويندوز.

وقال جيسون دونينفيلد، مبتكر WireGuard، لـTechCrunch إن الإغلاق المفاجئ لحسابه منع توقيع برامج التشغيل وإرسال التحديثات الضرورية، مشيرا إلى أن التوقف أوقف إصدار تحديث جديد للبرنامج.

يعد هذا ثاني حادثة مماثلة لمشروع مفتوح المصدر واسع الاستخدام يحجب عن مستخدميه بسبب إغلاق حساب مفاجئ من مايكروسوفت، بعد أن واجه برنامج التشفير الشهير VeraCrypt مشكلة مشابهة، كلا المطورين أكدا أن الشركة أغلقت حساباتهم دون إشعار مسبق.

آثار الإغلاق على المستخدمين

أوضح دونينفيلد أن أي ثغرة أمنية حرجة حالية لم تتأثر بعد، لكنه حذر: "لو كان هناك ثغرة حرجة — لم توجد الآن — لكان المستخدمون معرضين للخطر بالكامل".

أما مطور VeraCrypt، فقد أشار إلى أن إغلاق حسابه منع تحديث البرنامج في الوقت المناسب لموعد انتهاء صلاحية شهادة حاسمة، ما قد يمنع بعض المستخدمين من تشغيل أجهزتهم.

خلفية تقنية للمشكلة

واجه دونينفيلد مشكلة عند محاولة إرسال تحديث لـWireGuard على ويندوز، حيث ظهرت له رسالة "الوصول مقيد" عند تسجيل الدخول إلى حساب المطورين، رغم أنه أتم عملية التحقق بهويته الحكومية عبر الجهة الثالثة المعتمدة من مايكروسوفت، ظلت إمكانية الوصول معلقة.

وأوضحت صفحة على موقع مايكروسوفت أن الشركة كانت تجري "التحقق الإلزامي لحساب جميع الشركاء في برنامج أجهزة ويندوز الذين لم يكملوا التحقق منذ أبريل 2024"، وأن البرنامج قد انتهى الآن، ما أدى إلى تعليق الحسابات التي لم تقدم الوثائق المطلوبة.

برنامج أجهزة ويندوز يتيح للمطورين نشر برامج تشغيل الأجهزة على مايكروسوفت، وهو يتطلب توثيقا صارما لضمان أمان النظام، حيث يمكن لبرامج التشغيل الوصول إلى بيانات واسعة داخل النظام، وقد يساء استخدامها من قبل القراصنة.

محاولات الحل ودعم مايكروسوفت

تم إحالة دونينفيلد إلى فريق الدعم التنفيذي في مايكروسوفت، الذي أكد استلام طلبه، لكنه ذكر أن المراجعة قد تستغرق حتى 60 يوما، وفي نهاية المطاف، كان هناك بصيص أمل، إذ تواصل دونينفيلد أخيرا مع الشركة على أمل حل المشكلة قريبا.

وليس WireGuard وحده من تأثر، إذ أبلغت شركة Windscribe، المتخصصة في أدوات الخصوصية وVPN، أنها أيضا منعت من الوصول إلى حساب مركز الشركاء الخاص بها، رغم أن الحساب موثق منذ أكثر من ثماني سنوات.

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

الحج

انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

وزير الطيران ومجموعة شركات فهد آل ثان

وزير الطيران يبحث مع مجموعة شركات فهد آل ثان إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد خميس العهد بكنيسة عين شمس | صور

جانب من الفعاليات

جامعة عين شمس تشارك في فعاليات ملتقى الحضارات .. عروس الصعيد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

