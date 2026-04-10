حظر مفاجئ من مايكروسوفت يشل أشهر خدمات VPN العالمية

تعرض مشروع WireGuard الشهير للبرمجيات المفتوحة المصدر، والذي يشكل العمود الفقري لعدة خدمات VPN شهيرة مثل Mullvad، لمشكلة كبيرة بعد أن تم قفله من جزء أساسي في حساب مطوري مايكروسوفت Microsoft، ما منع الفريق من إصدار تحديثات للبرنامج لمستخدمي ويندوز.

وقال جيسون دونينفيلد، مبتكر WireGuard، لـTechCrunch إن الإغلاق المفاجئ لحسابه منع توقيع برامج التشغيل وإرسال التحديثات الضرورية، مشيرا إلى أن التوقف أوقف إصدار تحديث جديد للبرنامج.

يعد هذا ثاني حادثة مماثلة لمشروع مفتوح المصدر واسع الاستخدام يحجب عن مستخدميه بسبب إغلاق حساب مفاجئ من مايكروسوفت، بعد أن واجه برنامج التشفير الشهير VeraCrypt مشكلة مشابهة، كلا المطورين أكدا أن الشركة أغلقت حساباتهم دون إشعار مسبق.

آثار الإغلاق على المستخدمين

أوضح دونينفيلد أن أي ثغرة أمنية حرجة حالية لم تتأثر بعد، لكنه حذر: "لو كان هناك ثغرة حرجة — لم توجد الآن — لكان المستخدمون معرضين للخطر بالكامل".

أما مطور VeraCrypt، فقد أشار إلى أن إغلاق حسابه منع تحديث البرنامج في الوقت المناسب لموعد انتهاء صلاحية شهادة حاسمة، ما قد يمنع بعض المستخدمين من تشغيل أجهزتهم.

خلفية تقنية للمشكلة

واجه دونينفيلد مشكلة عند محاولة إرسال تحديث لـWireGuard على ويندوز، حيث ظهرت له رسالة "الوصول مقيد" عند تسجيل الدخول إلى حساب المطورين، رغم أنه أتم عملية التحقق بهويته الحكومية عبر الجهة الثالثة المعتمدة من مايكروسوفت، ظلت إمكانية الوصول معلقة.

وأوضحت صفحة على موقع مايكروسوفت أن الشركة كانت تجري "التحقق الإلزامي لحساب جميع الشركاء في برنامج أجهزة ويندوز الذين لم يكملوا التحقق منذ أبريل 2024"، وأن البرنامج قد انتهى الآن، ما أدى إلى تعليق الحسابات التي لم تقدم الوثائق المطلوبة.

برنامج أجهزة ويندوز يتيح للمطورين نشر برامج تشغيل الأجهزة على مايكروسوفت، وهو يتطلب توثيقا صارما لضمان أمان النظام، حيث يمكن لبرامج التشغيل الوصول إلى بيانات واسعة داخل النظام، وقد يساء استخدامها من قبل القراصنة.

محاولات الحل ودعم مايكروسوفت

تم إحالة دونينفيلد إلى فريق الدعم التنفيذي في مايكروسوفت، الذي أكد استلام طلبه، لكنه ذكر أن المراجعة قد تستغرق حتى 60 يوما، وفي نهاية المطاف، كان هناك بصيص أمل، إذ تواصل دونينفيلد أخيرا مع الشركة على أمل حل المشكلة قريبا.

وليس WireGuard وحده من تأثر، إذ أبلغت شركة Windscribe، المتخصصة في أدوات الخصوصية وVPN، أنها أيضا منعت من الوصول إلى حساب مركز الشركاء الخاص بها، رغم أن الحساب موثق منذ أكثر من ثماني سنوات.