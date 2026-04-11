تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تفتح أخيرًا باب «الميزات التجريبية» في ويندوز 11 بدون أدوات خارجية

كشفت مايكروسوفت عن تغيير مهم في طريقة تجربة الميزات الجديدة داخل ويندوز 11، حيث أعلنت أنها ستسمح لمشتركي برنامج Windows Insider بالوصول إلى عدد من الميزات التجريبية (Experimental Features) وتفعيلها أو تعطيلها مباشرة من إعدادات النظام، دون الحاجة لاستخدام أدوات خارجية مثل ViVeTool التي اعتمد عليها عشاق ويندوز لسنوات. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة قنوات الاختبار في البرنامج وتبسيطها، عبر إضافة «قناة تجريبية» جديدة (Experimental Channel) وتعديل طريقة عمل قناة Beta الحالية.

«Feature Flags».. زر رسمي بدل الحيل السرية

أوضحت مايكروسوفت أن ويندوز 11 سيحصل في إصدارات Insider على صفحة جديدة داخل الإعدادات تُسمى تقريبًا Feature Flags، تُمكّن المستخدم من رؤية قائمة بالميزات التجريبية المتاحة له، مع إمكانية تفعيلها أو إيقافها من خلال أزرار تبديل بسيطة (Toggle) بدل البحث عن أكواد وID لكل ميزة كما كان يحدث مع ViVeTool.

في السابق، كانت الشركة تطبق ما يُعرف باسم Controlled Feature Rollout (CFR)، وهو نظام إطلاق تدريجي يُفعَّل فيه بعض الميزات لجزء من المستخدمين فقط (A/B Testing)، ما جعل كثيرًا من أعضاء Insider يسمعون عن ميزة جديدة ولا يجدونها مفعّلة لديهم، إلا إذا لجؤوا لأدوات غير رسمية لفتحها بالقوة.

مع صفحة Feature Flags الجديدة، تقول مايكروسوفت إنها ستبدأ بإظهار «أهم الميزات الجديدة المعلن عنها» في البرنامج، بحيث يتمكن المختبرون من ضمان تجربة الميزات التي تم الحديث عنها رسميًا، وعدم فقدانها فقط لأنهم لم يكونوا ضمن العينة التي اختارتها الشركة للتجربة التدريجية. أما التحسينات الصغيرة مثل إصلاحات الأخطاء أو تغييرات تحت الغطاء، فلن تظهر بالضرورة في هذه القائمة.​

قناة تجريبية جديدة وتبسيط قنوات Insider

إلى جانب صفحة الميزات التجريبية، يعيد التحديث تنظيم قنوات Windows Insider نفسها؛ فبدل تشعّب كبير بين Dev وCanary، تقدّم مايكروسوفت الآن «قناة تجريبية» Experimental Channel إلى جانب قناة Beta، مع خيار متقدّم يسمح للمستخدم باختيار «نسخة نواة ويندوز» (Windows core version) المناسبة لجهازه.

ستضم القناة التجريبية أحدث البنيات (Builds) التي قد لا تكون مرتبطة مباشرة بإصدار تجاري معين من ويندوز، بل تُستخدم لاختبار أفكار مبكرة جدًا لما يمكن أن يصبح «ويندوز المستقبل» أو منصات قادمة.

 أما قناة Beta فستتحول إلى قناة أكثر استقرارًا، ولن تُطبق فيها سياسة الإطلاق التدريجي للميزات بنفس الشكل القديم، ما يعني أن من ينضم إليها يحصل على تجربة أقرب لما سيصل لاحقًا إلى المستخدم النهائي، لكن قبل الجميع.​

الأهم أن مايكروسوفت تعمل – بحسب ما ذكرته في وثائقها – على جعل الانتقال بين القنوات، أو الخروج من البرنامج تمامًا، أسهل عبر استخدام ترقية داخلية (In‑Place Upgrade) بدل إجبار المستخدم على إعادة تثبيت النظام من الصفر، وهو ما كان يمثل عقبة كبيرة أمام كثيرين كانوا يخشون الانضمام لبرنامج Insider.​

ماذا يعني هذا لمستخدم ويندوز المتقدم؟

بالنسبة لمحبّي تجربة كل جديد، يمثل ظهور Feature Flags رسميًا في إعدادات ويندوز تحوّلًا مهمًا؛ فبدل الاعتماد على أدوات مثل ViVeTool، والتي تتطلب أوامر سطرية وفهمًا للبُنية الداخلية للنظام مع مخاطر استقرار محتملة، أصبح بإمكان المستخدم العادي نسبيًا تفعيل الميزات التجريبية بضغطة زر داخل واجهة رسومية مدعومة رسميًا.

هذا لا يعني أن ViVeTool سينقرض تمامًا؛ فصحفيون مثل Tom Warren يشيرون إلى أن بعض الميزات غير المعلن عنها (أو تلك التي تستهدف فقط الاختبارات الداخلية) قد تظل مخفية وتحتاج لأساليب متقدمة لاكتشافها، لكن على الأقل لن يفقد مستخدمو Insider الميزات الرسمية المعلنة لمجرد أنهم لم يدخلوا «اليانصيب» الخاص بالإطلاق التدريجي.

في النهاية، تعكس هذه التغييرات – كما تقول مايكروسوفت – رغبة في «إصلاح تجربة ويندوز 11» بدءًا من مرحلة الاختبار نفسها، ومنح مجتمع المختبرين أدوات أوضح وأكثر شفافية للتحكم في ما يختبرونه، بدل الاعتماد على حلول التفاف غير رسمية كانت تعرض النظام أحيانًا لأعطال أو سلوك غير متوقع.

