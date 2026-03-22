مايكروسوفت تعدّل ويندوز 11 بعد فضيحة «Microslop»

كشفت منصة TechPowerUp أن مايكروسوفت تعهدت بإدخال سلسلة واسعة من التغييرات على نظام ويندوز 11، بعد موجة انتقادات حادة من المستخدمين ووسائل الإعلام وصلت لوصف النظام بـ"Microslop" في إشارة إلى انخفاض الجودة.

أوضحت المنصة أن المسؤول عن ويندوز، بافان دافولوري، نشر تدوينة مطولة تحت عنوان "التزامنا بجودة ويندوز" تحدث فيها عن خطة لتحسين الأداء، وتقليل الأخطاء، ومراجعة بعض القرارات المثيرة للجدل في واجهة النظام وخصائصه.​

تحسينات للأداء وتقليل بطء مستكشف الملفات والبحث

أوضحت TechPowerUp أن مايكروسوفت وعدت بتسريع تشغيل مستكشف الملفات File Explorer وتقليل التأخير في البحث والتنقل والقوائم، بعد شكاوى من بطء واضح مقارنة بإصدارات ويندوز السابقة.

أشارت الشركة في تفاصيل الخطة إلى العمل على خفض زمن الإقلاع لبعض مكونات النظام وتحسين استجابة الواجهة، ضمن ما تصفه بأنه "تركيز جديد" على الأداء والاستقرار بدل إضافة مزيد من الخصائص التجريبية التي تسببت في ظهور أعطال متكررة في التحديثات الأخيرة.

تراجع عن بعض خصائص الذكاء الاصطناعي

أشارت تقارير استشهدت بها TechPowerUp إلى أن مايكروسوفت تعترف ضمنيًا بأنها بالغت في دفع خصائص الذكاء الاصطناعي مثل Copilot وميزة Recall، إلى جانب عناصر الواجهة الجديدة التي وُصفت بأنها "مفروضة" على المستخدمين دون خيار واضح لتعطيلها. أوضحت المنصة أن الشركة تعهدت بمراجعة كيفية تقديم هذه الخصائص، وبأنها لن تستمر في الدفع بميزات ذات مخاطر أمنية أو خصوصية عالية إلى النسخ النهائية من النظام قبل التأكد من جاهزيتها، في إشارة غير مباشرة إلى الجدل الذي أحاط بميزة Recall سابقًا.​​

أكدت التقارير أن مايكروسوفت تواجه منذ فترة انتقادات متزايدة لنهجها في إدخال خصائص جديدة على واجهة ويندوز 11، خاصة في قائمة ابدأ Start، حيث اشتكى مستخدمون من تكدس عناصر دعائية واقتراحات وتكامل حساب مايكروسوفت على حساب بساطة القائمة ووظيفتها الأساسية.

تغييرات على مستوى المتصفح الافتراضي والتكامل مع Edge

أوضحت TechPowerUp أن خطة التغييرات تأتي أيضًا في سياق أوسع من التعديلات التي اضطرت مايكروسوفت لإجرائها على ويندوز 11 تحت ضغط تشريعات الاتحاد الأوروبي، خاصة قانون الأسواق الرقمية DMA.

أشارت التقارير إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تقليل الإلحاح المستمر على المستخدمين لاعتماد متصفح Edge كخيار افتراضي، مع منحهم تحكمًا أكبر في تعيين المتصفحات والتطبيقات الافتراضية وإلغاء تثبيت بعض تطبيقات مايكروسوفت المتكاملة في النظام داخل أوروبا، وهي تغييرات بدأ أثرها يمتد تدريجيًا إلى أسواق أخرى أيضًا.

أكدت المصادر أن هذه الخطوات مرتبطة مباشرة بمحاولة مايكروسوفت استعادة ثقة المستخدمين في ويندوز 11، بعد اتهامات متكررة بأنها تستخدم النظام لفرض خدماتها مثل Edge وBing وMicrosoft News، على حساب حرية المستخدم في اختيار التطبيقات والخدمات.

اعتراف ضمني بمشكلات الجودة ووعد بـ"تركيز جديد"

أشارت TechPowerUp إلى أن لهجة بيان مايكروسوفت تعكس اعترافًا ضمنيًا بوجود مشكلة في جودة إصدارات ويندوز 11 خلال الفترة الماضية، بعد تقارير متكررة عن تحديثات تجلب أعطالًا جديدة بشكل شبه شهري.

أوضحت المنصة أن الشركة تعد الآن بتغيير طريقة تطوير واختبار التحديثات، مع التركيز على تحسين الاستقرار والأداء، وتقليل التعديلات المفاجئة في واجهة المستخدم التي تغيّر سلوك عناصر أساسية مثل قائمة ابدأ دون إتاحة خيار واضح للمستخدمين للعودة إلى الشكل القديم.​

أكدت التقارير أن هذه الوعود تضع مايكروسوفت تحت اختبار عملي خلال الأشهر المقبلة، إذ من المنتظر أن تبدأ أولى هذه التغييرات في الظهور عبر تحديثات ويندوز 11 الدورية، ليُحكم عليها من جانب المستخدمين بناءً على ما إذا كانت ستعالج فعليًا المشكلات التي أدت إلى وصف النظام بـ"Microslop" أم ستظل مجرد تعهدات على الورق