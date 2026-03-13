جيل جديد من Xbox قادم.. مايكروسوفت تكشف تفاصيل Project Helix

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، مؤخرا عن Project Helix، الاسم الرمزي للجيل القادم من أجهزة إكس بوكس Xbox، في خطوة وصفها الرئيس التنفيذي لألعاب مايكروسوفت “آشا شارما” بأنها خطوة جريئة في مجال أجهزة الألعاب.

وأكد شارما عبر منصة إكس (المعروفة سابقا بـ تويتر) أن الجهاز سيقدم أداء قياديا وسيمكن اللاعبين من تشغيل ألعاب Xbox وألعاب الكمبيوتر الشخصي معا، ما يعكس تحولا كبيرا نحو منظومة موحدة للألعاب.

تفاصيل جديدة عن Project Helix

كشف جونسون رولاند، نائب رئيس قسم الجيل القادم في Xbox، مزيدا من التفاصيل حول جهاز Project Helix، الذي يوصف بأنه مستقبل تجربة Xbox، مع تصميم يضمن أداء قويا لألعاب الكمبيوتر الشخصي وألعاب الكونسول على حد سواء.

يعتمد الجهاز على معالج مخصص من AMD (SoC) تم تطويره بالشراكة لدعم الجيل القادم من DirectX وتقنية FSR Next من AMD، ما يعد بزيادة كبيرة في التصيير والمحاكاة والكفاءة.

Xbox

أبرز ميزات Project Helix

- قفزة في تتبع الأشعة: يقدم الجهاز أداء متقدما في تتبع الأشعة، مع دمج الذكاء مباشرة في خطوط معالجة الرسومات والحوسبة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة، والتوسع، والطموح البصري، لتوفير عوالم أكثر واقعية وغامرة للاعبين.

- دمج الذكاء الاصطناعي: سيتم تضمين الذكاء الاصطناعي مباشرة في خطوط معالجة الرسومات والحوسبة، لتعزيز بناء العوالم الديناميكية وزيادة واقعية تجربة اللعب.

- اللعب عبر الأجهزة: سيتمكن اللاعبون من تشغيل الألعاب على مختلف الأجهزة، سواء عبر الشراء المباشر، أو الاشتراكات مثل Xbox Game Pass، أو من متاجر أخرى رائدة، وتمكن ميزة Xbox Play Anywhere اللاعبين من التنقل بسلاسة بين الشاشات، مع الاحتفاظ بالتقدم ووقت اللعب، مع شراء اللعبة مرة واحدة فقط.

- التوافق مع الإصدارات السابقة: ستظل ألعاب أربعة أجيال سابقة من Xbox قابلة للتشغيل، لضمان استمرارية تجربة اللاعبين القدامى.

- Xbox Mode لنظام Windows: من المقرر طرح هذه الميزة في أبريل 2026، حيث تتيح للاعبين التبديل بسهولة بين العمل واللعب، مع شاشة كاملة وتجربة Xbox محسنة عبر وحدة التحكم، مع الاستفادة من مرونة نظام ويندوز.

إصدار نسخة ألفا للمطورين

أكدت مايكروسوفت أن نسخ ألفا من جهاز Project Helix سترسل إلى المطورين في 2027، مما يمنح الاستوديوهات وقتا لتجربة البنية الجديدة وتحسين ألعابها.