وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
الطقس اليوم.. منخفض سطحي يضرب البلاد وتقلبات حادة
إرتفاع عدد المصابين في سقوط صاروخ على الجليل لـ80 إسرائيليا
برلمان

بالقانون.. محظورات التصالح في مخالفات البناء

أميرة خلف

تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء على بعض المخالفات التي يحظر التصالح فيها  لاسيما التي تخل بالسلامة الانشائية للمباني .
 

وطبقا لنص المادة الثالثة من القانون ، يحظر التصالح في أي مخالفات تخل بالسلامة الإنشائية للمباني، ما يعني رفض أي طلب تصالح إذا ثبت أن المبنى غير آمن إنشائيًا أو يشكل خطرًا على السكان أو المنشآت المجاورة.


كما حظر القانون التصالح في حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، و  المخالفات التي تقع في نطاق تطبيق قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، لما تمثله هذه المناطق من أهمية بيئية واستراتيجية تتطلب حماية خاصة.


كما حظر القانون التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، المعروفة بالجراجات، وتحويلها لانشطة اخرى .


وتعد هذه الحالات من المخالفات التي لا يجوز تقنينها بأي شكل، حتى مع تقديم طلب تصالح، حيث تلتزم الجهات الإدارية برفض الطلب إذا انطبق عليه أي من أسباب الحظر المنصوص عليها، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات.

قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات تصالح جراج السيارات

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

