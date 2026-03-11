السكرتير العام لبني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،واصل السكرتير العام كامل على غطّاس،متابعاته الميدانية لسير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء، وذلك خلال زيارته التي أجراها " اليوم " لمركز ومدينة ناصر، بحضور شوقي هاشم رئيس المدينة، مسؤولى ملف التصالح بالمركز التكنولوجي.

واطمأن السكرتير العام خلال جولته على انتظام سير العمل ومدى الالتزام بإجراءات التصالح،كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم.

كما عقد السكرتير العام اجتماعا بحضور رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة والمعنيين بالملف،تم خلاله مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة بالمركز.



