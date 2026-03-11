قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
5 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة قواتنا البحرية ولا يحق للأمريكيين العبور منه
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية
ركنت قدام المحل.. القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية بالهرم
الكرملين يعلن تواصل الحوار بين روسيا والقيادة الإيرانية الجديدة
قطر تدعو للوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتكثيف الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإيرانية
بالتزامن مع غارات الاحتلال.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان
محافظات

السكرتير العام لبني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،واصل السكرتير العام كامل على غطّاس،متابعاته الميدانية لسير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء، وذلك خلال زيارته التي أجراها " اليوم " لمركز ومدينة ناصر، بحضور  شوقي هاشم رئيس المدينة، مسؤولى ملف التصالح بالمركز التكنولوجي.

واطمأن السكرتير العام خلال جولته على انتظام سير العمل ومدى الالتزام بإجراءات التصالح،كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم.

كما عقد السكرتير العام اجتماعا بحضور رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة والمعنيين بالملف،تم خلاله مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة بالمركز.


 

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

ليلة القدر| هل يمكن أن تأتي في ليلة زوجية؟.. الشيخ الشعراوي يرد

علامات ليلة القدر.. 7 إشارات وأغلبها تظهر صباحا

غدا.. البحوث الإسلامية يعقد اللقاء الـ45 مِن مبادرة معا لمواجهة الإلحاد

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

