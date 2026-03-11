تضامن بني سويف تتابع تنفيذ "مبادرة ازرع" لدعم صغار المزارعين

تابعت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت إشراف وكيل الوزارة هبة الجلالي، تنفيذ مبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين، والتي تنفذها جمعية الحياة الأفضل بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية، وبدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت المديرية في تقريرها أن المبادرة تهدف إلى دعم صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير تقاوى القمح عالية الجودة بتخفيض يصل إلى 50%، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة محصول القمح.

كما تسعى المبادرة إلى زيادة إنتاجية القمح وتعزيز قدرة المزارعين على تحقيق أفضل عائد من المحصول، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج الإرشادية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتتضمن آليات تنفيذ المبادرة تنظيم مدارس حقلية يشارك فيها صغار المزارعين، حيث يقدم مهندسو مديرية الزراعة محاضرات توعوية وإرشادية حول أفضل الممارسات الزراعية الخاصة بمحصول القمح، إلى جانب توفير التقاوى المعتمدة بأسعار مخفضة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني المستمر للمزارعين خلال مراحل الزراعة المختلفة، بما يحقق أهداف المبادرة في دعم القطاع الزراعي وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.