الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر"، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي، والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026.

ويأتي ذلك في ضوء التوصل لاتفاق مع الاتحاد الدولي على عددٍ من النقاط التنظيمية لعمل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، في إطار السعي لتفعيل أدوار الشراكة بين الدولة المصرية وتلك الجمعيات الفاعلة؛ لمواجهة مختلف الأزمات الإنسانية، لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في عددٍ من الدول بالمنطقة، وبخاصة في فلسطين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ لتمويل "الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة"، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتوفير دراسة جدوى شاملة وتقييم أثر بيئي واجتماعي مُكتمل، يتيح للهيئة القومية للأنفاق والحكومة المصرية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، والذي تقدمت به مصر كأحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمرCOP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك في ضوء أهمية هذا المشروع في تعزيز قدرة شبكة النقل الحضري في القاهرة، وتحسين الخدمة وزيادة عناصر السلامة ومضاعفة طاقة النقل بصورة أكبر، حيث يسهم الخط الأول لمترو الأنفاق في نقل نحو 1.38 مليون شخص يومياً بين شمال وجنوب القاهرة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من قطع الأراضي بمحافظة المنيا لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة عددٍ من المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

ويشمل القرار قطعة أرض بمساحة 34.81 فدان تقريباً ناحية قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لإقامة محطة معالجة صرف صحي، وقطعة أرض بمساحة 10.71 فدان تقريباً ناحية دير أبو حنس بمركز ملوي، لصالح الهيئة أيضاً؛ لإقامة محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 0.30 فدان تقريباً ناحية أبو قلته بمركز ملوي، لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لإقامة وحدة صحية، علاوة على قطعة أرض أخرى بمساحة 0.69 فدان تقريباً بمركز ملوي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لإقامة لوحة توزيع كهرباء.