سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة



نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني القول بأنه تم إسقاط عدة مسيرات ؛ فيما أصابت أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة.

وشدد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تبذل كل الجهود للتصدي للاستهدافات الغاشمة حفظا لأمن الوطن.

فيما نقلت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مصدر أمني إسقاط مسيرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية ؛ فقد أدانت الخارجية العمانية عمليات الاستهداف المستمرة مؤكدة أن بلادها ستتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن البلاد.

فيما أفادت وكالة رويترز بأن شركة أوكيو العمانية أعلنت منذ قليل حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركة بتروبانجلا في بنجلاديش.

وفي سياق أخر ؛ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في بعض المناطق، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.