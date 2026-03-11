العراق: إغلاق مضيق هرمز قد يسبب ارتفاعاً كبيراً في أسعار الطاقة عالمياً

قال الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن النفط قد يلعب دوراً حاسماً في مسار الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة، موضحاً أن إطلاق جزء من المخزونات النفطية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى يظل إجراءً محدود الأثر في مواجهة أي أزمة طاقة محتملة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حجم هذه المخزونات، التي قد تصل إلى نحو 400 مليون برميل، لا يكفي لتغطية احتياجات تلك الدول لأكثر من 90 يوماً، مشيراً إلى أن استمرار التصعيد في المنطقة قد يضع أسواق الطاقة العالمية أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن إغلاق مضيق هرمز لفترة زمنية طويلة، في حال أقدمت إيران على ذلك، قد يشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد العالمي، باعتبار أن النفط يمثل المحرك الأساسي للحياة الاقتصادية، لافتاً إلى أن منطقة الخليج تسهم بما لا يقل عن 20 إلى 25% من الاحتياطيات النفطية العالمية أو من سوق الطاقة العالمي.

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن أسعار النفط شهدت بالفعل ارتفاعاً خلال الأيام الماضية قبل أن تتراجع قليلاً، إلا أنها عادت للارتفاع مرة أخرى نتيجة الاستهداف الذي تعرضت له إحدى البواخر في مضيق هرمز، ما يعكس حساسية سوق الطاقة لأي تطورات أمنية في هذه المنطقة الحيوية.



