برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز

جرائم العدوان على إيران
محمد على

زعمت تقارير استخباراتية أميركية، أن إيران بدأت في زرع عدد محدود من الألغام في مضيق هرمز، الذي يعد أهم ممر للطاقة في العالم، حيث ينقل مضيق هرمز نحو خُمس إجمالي إنتاج النفط الخام.

جاء ذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان على تقارير استخباراتية أميركية بشأن هذه المسألة لشبكة CNN الأمريكية.

يأتي ذلك في ظل استمرار حرب إيران، وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط الذي أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.

وقال أحد المصادر، إن عمليات زرع الألغام ليست واسعة النطاق حتى الآن، مشيراً إلى زرع بضع عشرات منها خلال الأيام الأخيرة، لكن إيران لا تزال تحتفظ بما يزيد عن 80% إلى 90% من قواربها الصغيرة وزوارق زرع الألغام، لذا يمكن لقواتها زرع مئات الألغام في الممر المائي.

وأفادت شبكة CNN في تقرير سابق، بأن الحرس الثوري الإيراني، الذي يسيطر الآن فعلياً على المضيق إلى جانب البحرية الإيرانية التقليدية، لديه القدرة على نشر "حاجز" من زوارق زرع الألغام المتفرقة، والقوارب المحملة بالمتفجرات، وبطاريات الصواريخ على الشاطئ.

وأمس حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب،  إيران من زرع ألغام في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن عدم إزالتها فوراً، سيؤدي إلى عواقب عسكرية غير مسبوقة.

وقال ترمب، في منشور على منصته للتواصل "تروث سوشيال": "إذا كانت إيران قد زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، ولا توجد لدينا تقارير تؤكد أنها فعلت ذلك، فإننا نطالب بإزالتها فوراً".

وأضاف: "وإذا وُضعت ألغام لأي سبب، ولم تُزل على الفور، فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون بمستوى لم يُشهد من قبل".

وتابع ترمب: "أما إذا قامت (إيران) بإزالة ما قد يكون قد وُضع من ألغام، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

زرع الألغام هرمز للطاقة العالم

