ظهور غادة إبراهيم في «المتر سمير».. انتظر المفاجأة الحلقات المقبلة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «المتر سمير» ، ظهورًا مميزًا للنجمة غادة إبراهيم، حيث جسدت شخصية «شيماء»، في مشاهد مفاجئة داخل شقة الزوج الراحل، عندما يكتشف أبناءه وجودها للمرة الأولى، قبل أن تطالب بحقها في الميراث هي وابنها بعد وفاته، ما فجّر حالة من الجدل الدرامي داخل الأحداث في إطار كوميدي.

وقدمت غادة إبراهيم، المشاهد بأسلوب كوميدي راقٍ وأداء تلقائي سلس، وهو ما لفت أنظار الجمهور فور عرضها، حيث تلقت الفنانة العديد من الرسائل والإشادات المباشرة التي أثنت على أدائها، وأشاد المتابعون بحضورها وقدرتها على تقديم الشخصية بخفة ظل وطابع كوميدي مميز، مؤكدين أن ظهورها كان من أبرز لحظات الحلقة.

وينتمي مسلسل «المتر سمير» إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وتدور أحداثه حول “سمير زغلول” الذي يجسد شخصيته النجم كريم محمود عبد العزيز، وهو محامٍ ذكي يبرع في حل المشكلات الأسرية وإصلاح حياة الآخرين، لكنه يجد نفسه غارقًا في أزمات شخصية معقدة، خاصة بعد انفصاله عن زوجته، لتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا المستمدة من تفاصيل الحياة اليومية.

ويشارك في بطولة العمل كل من ناهد السباعي، محمد عبد الرحمن، سارة عبد الرحمن، سلوى خطاب، ميمي جمال، رحاب الجمل، إسلام إبراهيم، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف ممدوح متولي وفاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج خالد مرعي.