قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية ليلة القدر مستجابة.. 12 دعوة لإدراك أجرها ونورها وبركتها
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب ليفربول: سنقلب النتيجة على جالطة سراي في الآنفيلد

جرافنبيرخ
جرافنبيرخ
إسراء أشرف

أعرب الهولندي ريان جرافنبيرخ، لاعب وسط نادي ليفربول، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام جالطة سراي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على أن الفريق ما زال يملك فرصة لتدارك الموقف في لقاء الإياب على ملعب أنفيلد.

وقال جرافنبيرخ في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "كنا نعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة خارج ملعبنا، والمستوى الذي قدمناه لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز.. لكنها مجرد مباراة أولى، وما زال أمامنا لقاء العودة في أنفيلد لتعويض النتيجة".

وتطرق اللاعب الهولندي إلى الفرص التي سنحت للفريق خلال اللقاء، موضحًا: "في بعض اللحظات تشعر أن الحظ لا يكون إلى جانبك، خاصة في الدقائق الأولى.. لو سجلنا هدفًا أو هدفين مبكرًا، كان يمكن أن تسير المباراة بشكل مختلف تمامًا، لكننا لم نكن بالمستوى المطلوب".

وأضاف: "عدم استغلال الفرص صعّب علينا المهمة، خاصة بعد استقبال الهدف في ملعب المنافس وبين جماهيره.. لكننا نثق بأننا قادرون على تقديم أداء مختلف تمامًا أمام جماهيرنا في أنفيلد".

وأكد جرافنبيرخ أن فريقه يمتلك الإمكانات اللازمة لقلب النتيجة، قائلاً: "لدينا فريق قوي ولاعبون مميزون، لكن علينا العمل بجدية أكبر لإثبات قدرتنا على الفوز".

واختتم اللاعب تصريحاته برسالة تحدٍ قبل مباراة الإياب: "هم سعداء الآن، لكن نحن سنكون أكثر سعادة الأسبوع المقبل".

جرافنبيرخ جالطة سراي ليفربول دوري أبطال أوروبا جالاتا سراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

دعاء صلاة التهجد

دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل

ترشيحاتنا

جريزمان

نجم أتلتيكو مدريد جريزمان يحسم موقفه من البقاء مع الفريق

الزمالك

انصر الأبطال .. طارق السيد يدعم لاعبي الزمالك قبل لقاء إنبي

الزمالك

أحمد دويدار يحذر لاعبي الزمالك: اوعى تصدق انك أخدت الدوري

بالصور

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

موقف
موقف
موقف

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد