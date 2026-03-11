لاعب ليفربول: سنقلب النتيجة على جالطة سراي في الآنفيلد

أعرب الهولندي ريان جرافنبيرخ، لاعب وسط نادي ليفربول، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام جالطة سراي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على أن الفريق ما زال يملك فرصة لتدارك الموقف في لقاء الإياب على ملعب أنفيلد.

وقال جرافنبيرخ في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "كنا نعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة خارج ملعبنا، والمستوى الذي قدمناه لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز.. لكنها مجرد مباراة أولى، وما زال أمامنا لقاء العودة في أنفيلد لتعويض النتيجة".

وتطرق اللاعب الهولندي إلى الفرص التي سنحت للفريق خلال اللقاء، موضحًا: "في بعض اللحظات تشعر أن الحظ لا يكون إلى جانبك، خاصة في الدقائق الأولى.. لو سجلنا هدفًا أو هدفين مبكرًا، كان يمكن أن تسير المباراة بشكل مختلف تمامًا، لكننا لم نكن بالمستوى المطلوب".

وأضاف: "عدم استغلال الفرص صعّب علينا المهمة، خاصة بعد استقبال الهدف في ملعب المنافس وبين جماهيره.. لكننا نثق بأننا قادرون على تقديم أداء مختلف تمامًا أمام جماهيرنا في أنفيلد".

وأكد جرافنبيرخ أن فريقه يمتلك الإمكانات اللازمة لقلب النتيجة، قائلاً: "لدينا فريق قوي ولاعبون مميزون، لكن علينا العمل بجدية أكبر لإثبات قدرتنا على الفوز".

واختتم اللاعب تصريحاته برسالة تحدٍ قبل مباراة الإياب: "هم سعداء الآن، لكن نحن سنكون أكثر سعادة الأسبوع المقبل".