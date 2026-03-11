قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
أخبار العالم

الجيش الإيراني يستهدف وكالة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقاعدة بحرية بحيفا

محمد على


أعلن الجيش الإيراني اليوم  أنه استهدف وكالة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وقاعدة بحرية في مدينة حيفا، ونظام رادار إسرائيلي.

وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "منذ صباح اليوم، استهدف جيش الجمهورية مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم أمان، بالإضافة إلى الوحدة العسكرية الإسرائيلية 8200، ورادار جرين باين، ومبنى قيادة الغواصات في قاعدة حيفا البحرية".

وأضافت أن الهجمات لا تزال مستمرة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له أنه سيواصل القتال حتى يزول "ظل الحرب" عن إيران.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن إيران شنت ضربات جديدة على أهداف إسرائيلية وأمريكية في الشرق الأوسط.

وذكرت هيئة الإذاعة أن القصف كان "الأكثر كثافة وعنفاً منذ بداية الحرب"، واستمر لمدة ثلاث ساعات، وذلك نقلاً عن بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني.

استهدفت هذه العملية مدنًا إسرائيلية بما في ذلك تل أبيب وحيفا، بالإضافة إلى "القدس الغربية"، في إشارة إلى منطقة المدينة المتنازع عليها التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صواريخ متجهة نحو البلاد وقام بتفعيل دفاعاته الجوية.

أفاد صحفيو وكالة فرانس برس بسماع صفارات الإنذار في القدس وأصوات انفجارات في المسافة.

وذكرت هيئة البث أن وابل الصواريخ استهدف أيضاً "أهدافاً أمريكية عديدة في أربيل" في كردستان العراق وقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي البحرية .

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

مشخصاتي كبير في دور مهم.. محمود عبد الشكور يشيد بمحمود حميدة في فرصة أخيرة

مرفوع مؤقتا من الخدمة.. مسلسل محمد صبحي يحتل المركز الأول على إكس

"تريند تحت التهديد" أول مسلسل ميكرو دراما في مصر

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

