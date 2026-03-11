الجيش الإيراني يستهدف وكالة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقاعدة بحرية بحيفا



أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه استهدف وكالة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وقاعدة بحرية في مدينة حيفا، ونظام رادار إسرائيلي.

وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "منذ صباح اليوم، استهدف جيش الجمهورية مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم أمان، بالإضافة إلى الوحدة العسكرية الإسرائيلية 8200، ورادار جرين باين، ومبنى قيادة الغواصات في قاعدة حيفا البحرية".

وأضافت أن الهجمات لا تزال مستمرة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له أنه سيواصل القتال حتى يزول "ظل الحرب" عن إيران.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن إيران شنت ضربات جديدة على أهداف إسرائيلية وأمريكية في الشرق الأوسط.

وذكرت هيئة الإذاعة أن القصف كان "الأكثر كثافة وعنفاً منذ بداية الحرب"، واستمر لمدة ثلاث ساعات، وذلك نقلاً عن بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني.

استهدفت هذه العملية مدنًا إسرائيلية بما في ذلك تل أبيب وحيفا، بالإضافة إلى "القدس الغربية"، في إشارة إلى منطقة المدينة المتنازع عليها التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صواريخ متجهة نحو البلاد وقام بتفعيل دفاعاته الجوية.

أفاد صحفيو وكالة فرانس برس بسماع صفارات الإنذار في القدس وأصوات انفجارات في المسافة.

وذكرت هيئة البث أن وابل الصواريخ استهدف أيضاً "أهدافاً أمريكية عديدة في أربيل" في كردستان العراق وقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي البحرية .