بالتزامن مع غارات الاحتلال.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن الأوضاع الميدانية في القدس المحتلة تبدو أكثر هدوءاً مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بعد موجة مكثفة من الرشقات الصاروخية التي نُفذت بشكل متزامن من إيران ومن جنوب لبنان عبر حزب الله.

وأوضحت أبو شمسية خلال رسالة على الهواء، أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن تقديرات عسكرية تشير إلى تراجع عدد الصواريخ الإيرانية الموجهة نحو إسرائيل، مرجعة ذلك إلى الضربات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي ضد منظومات الدفاع الجوي ومصانع الصواريخ ومنصات الإطلاق، إضافة إلى استهداف عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية، حيث أعلن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تعزيز القوات هناك ونقل وحدات من بينها لواء جولاني من قطاع غزة، وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ دقيقة قد تصل إلى مناطق أوسع داخل إسرائيل، بينها تل أبيب.