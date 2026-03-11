موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

يستضيف باير ليفركوزن الألماني نظيره أرسنال الإنجليزي ، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل في لندن.

وتأهل أرسنال مباشرة إلى هذا الدور بعد أداء لافت في مرحلة الدوري، حيث أصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحقق الفوز في جميع مبارياته الثماني، مسجلاً 23 هدفًا مقابل استقبال 4 أهداف فقط، تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا.

موعد مباراة أرسنال ضد باير ليفركوزن

وتقام مباراة أرسنال ضد باير ليفركوزن اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على ملعب "باي أرينا".

بلغ باير ليفركوزن الدور ذاته بعد تخطيه أولمبياكوس اليوناني في الملحق الإقصائي بنتيجة إجمالية 2-0، رغم تذبذب نتائجه مؤخرًا على الصعيد المحلي.

ويأمل الفريق الألماني في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن ملعب "باي أرينا" يمثل قوة كبيرة للفريق، بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في آخر ست مباريات على أرضه.