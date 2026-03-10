خريطة التتويج تتغير قبل ثمن النهائي.. أرسنال يتصدر توقعات دوري أبطال أوروبا وباريس سان جيرمان يتراجع

مع اقتراب انطلاق منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.. كشفت شبكة الإحصائيات العالمية Opta عن توقعاتها الجديدة بشأن هوية الفريق الأقرب للتتويج باللقب القاري هذا الموسم في تصنيف يعكس تحولات كبيرة في ميزان القوة بين كبار القارة الأوروبية.

التقرير الإحصائي أظهر مفاجآت عديدة أبرزها تصدر أرسنال قائمة المرشحين للفوز بالبطولة متقدمًا على عمالقة اعتادوا المنافسة على اللقب مثل بايرن ميونخ وليفربول في حين تراجع حامل اللقب باريس سان جيرمان إلى مركز متأخر بشكل لافت.

أرسنال يتصدر المشهد الأوروبي

وفقًا لتوقعات "أوبتا " يحتل أرسنال صدارة قائمة الفرق المرشحة للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنسبة تبلغ 26.7% في مؤشر واضح على الثقة الكبيرة التي بات يحظى بها الفريق الإنجليزي بعد العروض القوية التي قدمها خلال الموسم الحالي.

ورغم أن النادي اللندني لم يسبق له التتويج بالبطولة القارية الأهم في أوروبا فإن نتائجه القوية وتطوره الفني جعلاه في مقدمة المرشحين لحصد اللقب.

ويستعد أرسنال لخوض اختبار قوي في دور الـ16 عندما يواجه باير ليفركوزن في مواجهة قد تكون واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور.

بايرن ميونخ وليفربول في المطاردة

يأتي بايرن ميونخ في المركز الثاني بنسبة 16.4% ليظل أحد أبرز المرشحين للعودة إلى منصة التتويج الأوروبية.

ويستعد العملاق البافاري لمواجهة أتالانتا في دور الـ16 وهي مواجهة تبدو في المتناول نسبيًا للفريق الألماني لكن المفاجآت تبقى واردة في البطولة الأكثر تقلبًا في القارة.

أما المركز الثالث فجاء من نصيب ليفربول بنسبة 11.4% متقدمًا بفارق طفيف على مانشستر سيتي الذي حل رابعًا بنسبة 11.1%.

برشلونة وتشيلسي ضمن قائمة المنافسين

وفي قائمة الفرق المرشحة جاء برشلونة في المركز الخامس بنسبة 9.7% ليبقى الفريق الكتالوني ضمن دائرة المنافسة رغم صعوبة الطريق في الأدوار الإقصائية.

بينما احتل تشيلسي المركز السادس بنسبة 6.4% في ظل تحسن مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

تراجع باريس سان جيرمان

أحد أبرز مفاجآت تصنيف "أوبتا " كان التراجع الكبير لحامل اللقب باريس سان جيرمان الذي حل في المركز السابع بنسبة 4.3% فقط للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة RMC Sport فإن الفريق الباريسي يدرك جيدًا أن الحفاظ على اللقب غالبًا ما يكون أصعب من الفوز به خاصة في ظل التراجع الملحوظ في مستوى الفريق خلال الأشهر الأخيرة.

الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني لويس إنريكي عانى في مرحلة الدوري حيث أنهى المنافسات في المركز الحادي عشر بعد أربعة انتصارات وتعادلين وخسارتين.

كما واجه صعوبة كبيرة في تجاوز موناكو خلال الملحق حيث فاز بصعوبة 3-2 خارج أرضه قبل أن يتعادل 2-2 في مباراة الإياب.

تراجع الأداء يثير القلق في باريس

التراجع في مستوى باريس سان جيرمان لم يقتصر على البطولة الأوروبية بل امتد أيضًا إلى منافسات الدوري المحلي حيث تلقى الفريق خسارتين مؤلمتين أمام رين وموناكو بنتيجة واحدة 3-1.

كما تراجع مستوى عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم عثمان ديمبيلي الذي كان أحد أبرز عناصر الفريق في الموسم الماضي.

مفاجآت محتملة في الطريق

التوقعات الإحصائية لم تستبعد أيضًا حدوث مفاجآت في البطولة حيث وضعت بعض الفرق في مراكز متأخرة رغم قدرتها على قلب الموازين.

فعلى سبيل المثال جاء جلطة سراي في ذيل قائمة المرشحين بنسبة 0.4% فقط قبل مواجهته المرتقبة أمام ليفربول.

كما احتل أتالانتا نسبة 0.6% بينما حصل باير ليفركوزن على نسبة 0.5%.

أرقام لا تحسم اللقب

ورغم أهمية هذه التوقعات الإحصائية فإن تاريخ دوري أبطال أوروبا أثبت مرارًا أن الأرقام لا تحسم البطولات.

فالنسخة الحالية تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل تقارب المستوى بين العديد من الأند