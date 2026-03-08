مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

انضم لاعب الوسط جافي إلى قائمة برشلونة الإسباني التي سافرت إلى إنجلترا لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام نيوكاسل ، بعد غد الثلاثاء.

وذكر موقع برشلونة الرسمي أن لاعب الوسط سافر مع الفريق لمواصلة العمل على العودة من الإصابة الطويلة التي تعرض لها، منوها إلى أن القائمة التي تواجدت في بلباو لخوض مواجهة أتلتيك بلباو أمس السبت ببطولة الدوري، هي من سافرت إلى إنجلترا.

وضمت القائمة حسب الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني كل من جواو كانسيلو ورونالد آراوخو وباو كوبارسي وجافي وفيران توريس وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا والحارس خوان جارسيا وماركوس راشفورد وفيرمين لوبيز ومارك كاسادو وجيرارد مارتن وروني بارداجي وداني أولمو ومارك بيرنال وإيرك جارسيا والحارس فويتيك تشيزني والحارس الشاب دييجو كوشين وكورتيس وإيسبارت وتومي.