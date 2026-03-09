تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه

كشف تقرير بريطاني عن أن نحو 10 سفن تعرضت في مضيق هرمز أو على مقربة منه للهجوم منذ أغلقت إيران هذا الممر المائي الحيوي، ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

وأصدرت وكالة الأمن البحري البريطانية نحو 10 تنبيهات من هجمات بالإضافة إلى تحذيرات من نشاطات مشبوهة لكنها لم تنشر إلا تفاصيل قليلة حول السفن المعنية..حسبما نقلت (سكاي نيوز عربية) اليوم /الاثنين/.

يأتي ذلك فيما كشفت المنظمة البحرية الدولية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق، عن وقوع 9 هجمات على سفن في المضيق في أسبوع واحد، بما فيها 4 أسفرت عن مقتل 7 أشخاص.

ويمر عبر مضيق هرمز 20 % من النفط والغاز الطبيعي المسال العالميين، لكن حركة ناقلات النفط فيه انخفضت 90 % في أسبوع واحد، فيما تسببت الهجمات التي استمرت طوال الأسبوع الذي أعقب اندلاع الحرب، بتوقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو طريق مهم لنقل النفط وسلع أخرى.

تصدّر إيران نفطها عبر مضيق هرمز، بينما لا تزال نياتها غير واضحة مع تقديمها رسائل متضاربة، في الوقت الذي حذر فيه مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري في 2 مارس الجاري، من أن إيران "ستحرق أي سفينة" تحاول عبور المضيق، وستمنع كل صادرات النفط الخليجية.