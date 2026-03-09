قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها

إيران
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الإيرانية" بأن الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الهجوم على مصنع لإنتاج محركات الصواريخ في إيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وكالة رويترز، الاثنين، بتصاعد دخان كثيف من محيط مصفاة شركة بابكو للنفط في مملكة البحرين، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.

وبالتزامن، ذكرت وسائل إعلام أن صاروخاً من منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" سقط في منطقة سكنية بمدينة سترة، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

ونقلت صحيفة Haberler التركية عن تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأضرار التي سُجلت في المنطقة قد تكون ناجمة عن خلل تقني في صاروخ "باتريوت" أمريكي سقط داخل منطقة سكنية، وليس نتيجة هجوم إيراني مباشر.

ولم تصدر السلطات البحرينية حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن هذه الرواية أو طبيعة الحادث.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق وقوع إصابات إثر انفجارين قويين في جزيرة سترة، قالت إنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية.

الخارجية الإيرانية إيران القاهرة الإخبارية

