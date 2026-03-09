أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من طراز هرمس في اجواء مدينتي تبريز (شمال غرب) وخرم آباد (غرب) صباح اليوم /الاثنين/.
وأفاد الحرس الثوري - في بيان له اليوم نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (تسنيم) - بأن اسقاط هاتين المسيرتين تم بواسطة منظومات الدفاع الجوي المتطورة للقوات الجوفضائية التابعة له ؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الطائرات المسيرة التي أسقطها منذ بدء الهجوم الإسرائيلي- الأمريكي الأخير ، إلى 17 مسيرة من طراز (هرمس) ومسيرة أمريكية من طراز (إم كيو 9).
تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين فى سماء إيران
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من طراز هرمس في اجواء مدينتي تبريز (شمال غرب) وخرم آباد (غرب) صباح اليوم /الاثنين/.