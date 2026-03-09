تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين فى سماء إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من طراز هرمس في اجواء مدينتي تبريز (شمال غرب) وخرم آباد (غرب) صباح اليوم /الاثنين/.

وأفاد الحرس الثوري - في بيان له اليوم نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (تسنيم) - بأن اسقاط هاتين المسيرتين تم بواسطة منظومات الدفاع الجوي المتطورة للقوات الجوفضائية التابعة له ؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الطائرات المسيرة التي أسقطها منذ بدء الهجوم الإسرائيلي- الأمريكي الأخير ، إلى 17 مسيرة من طراز (هرمس) ومسيرة أمريكية من طراز (إم كيو 9).

