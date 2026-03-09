قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا سلام بلا تفاهم يحمي الشعوب من ويلات الحروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي

مستقبل إيران بعد خامنئي
مستقبل إيران بعد خامنئي
إسراء عبدالمطلب

يشهد النظام الإيراني مرحلة حساسة وغير مسبوقة في انتقال السلطة بعد وفاة المرشد الأعلى الراحل آية الله مجتبى خامنئي، حيث تشير التحليلات إلى أن خليفته قد لا يتمتع بنفس المستوى من السلطة المطلقة التي حظي بها أسلافه. 

وهذه المرحلة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمستقبل نظام "ولاية الفقيه" في ظل تصاعد التوترات الداخلية والخارجية، وسط صراع متشابك بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية في البلاد.

تحولات تدريجية

لم يشهد التاريخ الإيراني الحديث انتقالًا للسلطة على مستوى منصب المرشد سوى مرة واحدة، حين تم اختيار خامنئي عام 1989 بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني، الذي قاد البلاد لعقد كامل بعد ثورة 1979. 

ومنذ ذلك الحين، شهدت إيران تحولات تدريجية في توزيع السلطات، حيث تم تفويض صلاحيات أوسع لمجموعة من الجهات الفاعلة مثل الحرس الثوري وغيرهم من اللاعبين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين.

السلطة الشخصية للمرشد

في تحليل لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أكد بابك فهداد، الباحث والمحلل المتخصص في الشؤون الإيرانية، أن النظام كان قد بدأ قبل وفاة خامنئي في التحول نحو هيكلية أكثر توزيعًا للسلطة.

وقال فهداد: "النظام كان يتطور نحو هيكل تُمارس فيه السلطة عبر شبكات مترابطة بدلاً من الاعتماد على السلطة الشخصية للمرشد، حتى وإن بقي رأس السلطة". 

وأضاف أن وفاة خامنئي في خضم الحرب الحالية سرّعت هذه العملية، حيث يُتوقع أن يزيد نفوذ جهات مثل الحرس الثوري وجهاز المخابرات والهيئات التنسيقية الرئيسية، ليس بالضرورة لأنها تحل محل منصب المرشد رسميًا، بل لأن إدارة الأزمات تعتمد على المؤسسات التي تتحكم بالقوة والمعلومات واستمرارية العمليات.

ويشير فهداد إلى أنه يمكن تصور نموذج جديد يكون فيه رجل دين رفيع المستوى يشغل رسميًا منصب المرشد الأعلى، بينما يتوزع النفوذ الفعلي بين مؤسسات الأمن والدولة بطريقة أوسع وأكثر لامركزية. 

وهذه التغيرات تأتي في وقت تكرّس فيه الحكومة الإيرانية جزءًا كبيرًا من قدراتها لضمان مصالحها ورفع تكلفة الحرب على أعدائها، بينما يستغل اللاعبون الرئيسيون هذه اللحظة لتشكيل مستقبل البلاد على أسس جديدة.

تعزيز الحكم الداخلي 

يُعتبر الحرس الثوري الإيراني من أكثر الجهات نفوذًا في هذه المرحلة، فهو ليس مجرد قوة عسكرية تقليدية، بل مؤسسة تحمل ولاء أيديولوجيًا للنظام والمرشد، وتمتلك إمبراطورية داخلية واسعة تضم مصالح أمنية وسياسية واقتصادية. 

وقال أندرياس كريج، المحاضر في كلية الدراسات الأمنية بجامعة كينغز كوليدج لندن والزميل في معهد دراسات الشرق الأوسط: "هذا الاضطراب الحالي يخلق فرصًا للحرس الثوري، ليس للانقلاب، بل لتعزيز استمرارية النظام".

 وأضاف أن أقوى استراتيجية للحرس الثوري تكمن في تعزيز الحكم الداخلي عبر المجالس المحلية، مع الحفاظ على المظهر الديني، واستغلال ظروف الطوارئ لتبرير تشديد الرقابة على عملية صنع القرار.

وأوضح كريج أن الحرس الثوري قد يتحكم في صياغة أجندة مجلس القيادة المؤقتة وهيئات التنسيق الأمني، ويحدد توقيت الخلافة، مع تبرير تأجيل اختيار المرشد الدائم من خلال حجج تتعلق بالأمن والعمليات. 

كما أشار إلى أن الحرس يسعى للحفاظ على حكم لامركزي أشبه بالفسيفساء، مع توزيع النفوذ بين مختلف المؤسسات لضمان استمرار النظام دون تركيز كامل للسلطة في يد المرشد الجديد.

إدارة الأزمات والقنوات الخارجية

أما القوات المسلحة الإيرانية التقليدية "أرتش"، فقد استعادت تدريجيًا نفوذها السياسي في مواجهة الحرس الثوري خلال الحرب، وتُعتبر أساسية للدفاع عن الأراضي ولها هوية مؤسسية مميزة، لكنها ليست قادرة على قيادة مشروع سياسي كامل، بل على مقاومة التهميش ضمن نظام يهيمن عليه الحرس الثوري.

أما المعسكر الإصلاحي والبراغماتي، فهو يمتلك نفوذًا محدودًا ويركز على إدارة الأزمات والقنوات الخارجية، مع السعي لتهدئة التوتر الداخلي، وتجنب أي تحركات قد تضعه في مواجهة مباشرة مع المؤسسات العسكرية والأمنية.

وفي النهاية، سيكون على المرشد الجديد التعامل مع شبكة المصالح الداخلية المتنافسة، والتي قد تُفضي في النهاية إلى نظام لامركزي للسلطة، بعيدًا عن المركزية المطلقة التي ميزت منصب المرشد في عهد علي خامنئي، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إيران النظام الإيراني آية الله مجتبى خامنئي آية الله مجتبى خامنئي خامنئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

حسين عبد اللطيف

حسين عبد اللطيف: اتحاد الكرة لبى كل متطلباتنا قبل تصفيات شمال أفريقيا

حمدي فتحي

رسميا.. استئناف منافسات دوري نجوم قطر الخميس المقبل

أنتوني جوردون

نجم نيوكاسل يثير اهتمام كبار الدوري الإنجليزي قبل موقعة برشلونة

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد