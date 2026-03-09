قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سلوت يحسم موقف صلاح.. ويواجه قرارات صعبة قبل مباراة جالاتا سراي | تقرير

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

عاد الهدوء إلى جماهير ليفربول، بعد الفوز الكبير على وولفرهامبتون 3-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة الماضي، لكن التساؤلات حول التشكيلة الأساسية لمواجهة جالاتا سراي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لا تزال قائمة، خصوصاً بشأن مشاركة النجم المصري محمد صلاح كأساسي.

تحديات الدفاع

أحد أبرز القرارات الصعبة للمدرب الهولندي أرني سلوت يتعلق بمركز الظهير الأيسر، حيث يتنافس آندي روبرتسون وميلوش كيركيز على البداية.

وقدم كيركيز مستويات مميزة مؤخراً بفضل سرعته ومساهمته الدفاعية والهجومية، بينما خبرة روبرتسون في المباريات الكبرى خارج الأرض تجعله مرشحاً قوياً أيضاً.

خيارات هجومية شبابية

في الهجوم، هناك جدل حول إشراك اللاعب الشاب ريو نجوموها البالغ 17 عاماً.

ويرى بعض المحللين أن الدفع به يمنح الفريق جرعة نشاط وسرعة إضافية، فيما يعتبر آخرون أن الاعتماد على لاعب شاب في مباراة أوروبية مهمة يمثل مخاطرة، مع إمكانية استخدامه كبديل مؤثر في الشوط الثاني.

خط الوسط والهجوم

في الوسط، من المتوقع استمرار أليكسيس ماك أليستر، بينما ينافس جونز على مكانه رغم تراجع سرعته في المباريات الأخيرة.

أما الهجوم، فسيشهد مشاركة محمد صلاح كأساسي، بجانب إيكيتكه، مع احتمال إشراك نجوموها أو فلوريان فيرتز حسب جاهزيته، بينما قد يغيب كودي جاكبو عن التشكيلة الأساسية.

التشكيلة المتوقعة لليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز – كوناكي – فان دايك – كيركيز

الوسط: غرافنبرخ – ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح – سوبوسلاي – نجوموها – إيكيتكي.

أهمية صلاح

يظل محمد صلاح حجر الزاوية في الهجوم، حيث يعتمد عليه سلوت في خلق الفرص وإحداث الفارق خصوصاً في المباريات خارج الأرض.

ومع الضغط الكبير على الفريق بسبب تداخل المباريات بين الدوري والكأس ودوري الأبطال، يسعى سلوت لتحقيق التوازن بين لاعبيه الشباب مثل نجوموها وفيرتز وبين الخبرات الأساسية مثل صلاح وفان دايك وروبرتسون لضمان أفضل أداء ممكن.

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

ضخ اسطوانات بوتاجاز بقنا

تموين قنا يضخ 31 ألف أسطوانة بوتاجاز ويضبط عددًا من المخالفات التموينية

خلال الاجتماع

جامعة قناة السويس تستكمل مناقشات الخطة الاستراتيجية 2025–2030

منفذ بيع

كيلو البطاطس بـ4 جنيهات.. تعرف علي أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ الوحدات المحلية بالوادي الجديد

بالصور

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

