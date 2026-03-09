سلوت يحسم موقف صلاح.. ويواجه قرارات صعبة قبل مباراة جالاتا سراي | تقرير

عاد الهدوء إلى جماهير ليفربول، بعد الفوز الكبير على وولفرهامبتون 3-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة الماضي، لكن التساؤلات حول التشكيلة الأساسية لمواجهة جالاتا سراي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لا تزال قائمة، خصوصاً بشأن مشاركة النجم المصري محمد صلاح كأساسي.

تحديات الدفاع

أحد أبرز القرارات الصعبة للمدرب الهولندي أرني سلوت يتعلق بمركز الظهير الأيسر، حيث يتنافس آندي روبرتسون وميلوش كيركيز على البداية.

وقدم كيركيز مستويات مميزة مؤخراً بفضل سرعته ومساهمته الدفاعية والهجومية، بينما خبرة روبرتسون في المباريات الكبرى خارج الأرض تجعله مرشحاً قوياً أيضاً.

خيارات هجومية شبابية

في الهجوم، هناك جدل حول إشراك اللاعب الشاب ريو نجوموها البالغ 17 عاماً.

ويرى بعض المحللين أن الدفع به يمنح الفريق جرعة نشاط وسرعة إضافية، فيما يعتبر آخرون أن الاعتماد على لاعب شاب في مباراة أوروبية مهمة يمثل مخاطرة، مع إمكانية استخدامه كبديل مؤثر في الشوط الثاني.

خط الوسط والهجوم

في الوسط، من المتوقع استمرار أليكسيس ماك أليستر، بينما ينافس جونز على مكانه رغم تراجع سرعته في المباريات الأخيرة.

أما الهجوم، فسيشهد مشاركة محمد صلاح كأساسي، بجانب إيكيتكه، مع احتمال إشراك نجوموها أو فلوريان فيرتز حسب جاهزيته، بينما قد يغيب كودي جاكبو عن التشكيلة الأساسية.

التشكيلة المتوقعة لليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز – كوناكي – فان دايك – كيركيز

الوسط: غرافنبرخ – ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح – سوبوسلاي – نجوموها – إيكيتكي.

أهمية صلاح

يظل محمد صلاح حجر الزاوية في الهجوم، حيث يعتمد عليه سلوت في خلق الفرص وإحداث الفارق خصوصاً في المباريات خارج الأرض.

ومع الضغط الكبير على الفريق بسبب تداخل المباريات بين الدوري والكأس ودوري الأبطال، يسعى سلوت لتحقيق التوازن بين لاعبيه الشباب مثل نجوموها وفيرتز وبين الخبرات الأساسية مثل صلاح وفان دايك وروبرتسون لضمان أفضل أداء ممكن.