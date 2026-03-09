بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك

أشاد الإعلامي خالد الغندور باللاعب حمزة عبد الكريم بعد أدائه اللافت مع فريق برشلونة أتلتيك، وتسجيله هدفًا إلى جانب تسببه في ركلة جزاء، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

وكتب الغندور عبر حسابه: "ألف مبروك لحمزة عبد الكريم ظهوره الأول مع برشلونة أتلتيك، وإحرازه هدفًا وتسببه في ضربة جزاء. وإن شاء الله مع نهاية شهر مايو يتم تفعيل بند شراء اللاعب من الأهلي، ويكون عندنا محترف واعد في هذا السن وقابل للتطور، ويذهب للعب في مسابقة أكبر وأفضل، ويا رب نشوفه قريبًا مع برشلونة في الدوري الإسباني بإذن الله".

حمزة عبد الكريم يشارك لأول مرة

ويشارك حمزة عبد الكريم للمرة الأولى مع فرق برشلونة، خلال لقاء اليوم، بعد حصوله على تصريح العمل في إسبانيا، خلال الأيام الماضية.

وانضم عبد الكريم لصفوف برشلونة أتلتيك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للاعب مع برشلونة، ضمن تجهيزه للتواجد مع فريق الرديف في الفترة المقبلة، إلا أنه يخوض لقاءات الشباب من أجل تجهيزه.