«أنت مين؟».. سخرية مفاجئة تربك طاهر أبو ليلة في برنامج ألف ليلة مع فيفي

حل الفنان طاهر أبو ليلة ضيفً على برنامج المقالب «ألف ليلة وليلة مع فيفي»، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده خلال شهر رمضان، حيث واجه مواقف مفاجئة أثار دهشته وانفعاله



في أحد فقرات البرنامج، شارك طاهر أبو ليلة في مشهد تمثيلي مع إحدى السيدات الموجودات ضمن سيناريو المقلب. وخلال التمثيل، سخرت منه السيدة قائلة: "أنا أول مرة أشوفك… أنت مين؟"، ما تسبب في دهشته وانفعاله قليلًا قبل أن يكتشف لاحقًا أنه جزء من المقلب الذي أعده البرنامج.

البرنامج يعتمد على استضافة فنانين وشخصيات معروفة، ووضعهم في مواقف تمثيلية مفاجئة لإظهار ردود أفعالهم الحقيقية بطريقة كوميدية.