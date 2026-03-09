برنامج ألف ليلة وليلة.. انفعال وفاء عامر في مقلب فيفي عبده

حلت الفنانة وفاء عامر ضيفةً على برنامج المقالب «ألف ليلة مع فيفي»، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده خلال شهر رمضان، حيث واجهت مواقف مفاجئة أثارت دهشتها وانفعالها.

وخلال أحد المواقف المستفزة في الحلقة، قالت وفاء عامر: «أنا في الرومانسي منحنحة»، مضيفة: «أرجوكِ يا فيفي، عايزة أطلع برّه يا بنتي»، قبل أن تكتشف لاحقًا أن ما حدث كان جزءًا من المقلب الذي أعده فريق البرنامج.

موقف صعب لـ وفاء عامر أثناء المقلب

وخلال أحداث الحلقة، تعرضت الفنانة وفاء عامر لموقف صعب ضمن تفاصيل المقلب، حيث تم استخدام الصابون بطريقة تسببت في إرباكها وإجهادها، في محاولة للضغط عليها ودفعها إلى عدم استكمال التصوير، ما أدى إلى حالة من التوتر والانفعال داخل الاستوديو قبل أن تنكشف في النهاية حقيقة المقلب.

وأظهرت الحلقة مشادات كلامية ومواقف غريبة داخل الاستوديو، حيث بدت علامات الاستغراب والانفعال على وفاء عامر في أكثر من موقف أثناء سير الأحداث.

يُذكر أن شقيقة وفاء، الفنانة آيتن عامر، كانت قد وقعت ضحية لبرنامج فيفي عبده في حلقة سابقة، وشهدت كذلك مواقف محرجة وانفعالات كبيرة، ما يؤكد اعتماد البرنامج على الكاميرات الخفية والمقالب المفاجئة لإثارة ردود فعل النجوم.