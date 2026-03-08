تعرض حياة المارة للخطر.. غلق حفرة الموت بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في استجابة فورية لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، في إزالة أسباب شكوى المواطنين بمدينة الإسماعيلية، عقب رصد مقطع فيديو يظهر وجود حفرة خطيرة بمنتصف طريق الجلاء، تسببت في سقوط قائد دراجة نارية وتعريض حياة المارة للخطر.

وبالفحص والتحري، تبين أن مقطع الفيديو المتداول وثق لحظة سقوط أحد المواطنين بدراجته داخل الحفرة المشار إليها، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً من الأهالي للمطالبة بإصلاح الطريق من أجل سلامة مرتاديه.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة بالمحافظة، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة وغلق الحفرة وتسوية الطريق تماماً، مع التأكد من إزالة كافة الأسباب التي أدت لنشوب الشكوى وتأمين حركة المرور بشكل كامل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على التفاعل مع استغاثات المواطنين ورصد الشكاوى المتعلقة بالسلامة العامة على الطرق، وسرعة التنسيق مع أجهزة الدولة لإيجاد حلول جذرية وفورية لها.