قامة قانونية رفيعة.. رئيس النيابة الإدارية ينعى مفيد شهاب

نعى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، أحد أعلام القانون في مصر والعالم العربي، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والوطني.

وأضاف كان الفقيد الراحل قامة قانونية رفيعة، وأحد أبرز أساتذة القانون الدولي، حيث أثرى الحياة الأكاديمية بعلمه الغزير وإسهاماته البحثية المتميزة، وتخرج على يديه أجيال من القانونيين والدبلوماسيين.

وقد شغل العديد من المواقع الأكاديمية الرفيعة، وكان أستاذًا للقانون الدولي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، وأسهم بدور بارز في تطوير الدراسات القانونية وترسيخ الفكر القانوني الرصين، قبل أن يترأس جامعة القاهرة، ثم وزيراً للتعليم العالي.

كما كان الراحل نموذجًا للعطاء الوطني المخلص، إذ تولى حقيبة وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية، وشارك بخبرته الواسعة في دعم مسيرة العمل التشريعي، وأسهم في الدفاع عن المصالح الوطنية في العديد من المحافل الدولية، مستندًا إلى رؤية قانونية عميقة وخبرة ممتدة، الأمر الذي جعله أحد أبرز الرموز القانونية والدبلوماسية في مصر.

وقد اتسمت مسيرته بالجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية الرفيعة، فكان مثالًا للعالم الموسوعي الذي جمع بين الفكر القانوني المتين والعمل العام المسؤول، وأسهم بإخلاص في خدمة وطنه وتعزيز مكانة القانون وسيادة الشرعية.

وإذ تنعى النيابة الإدارية هذا العالم الجليل، فإنها تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة وتلاميذه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه عن وطنه وعلمه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.