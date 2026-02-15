توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن ختام فعاليات مشروع "دعم القرية الآمنة غذائيًا" بواحة الفرافرة، وهو المشروع الذي جرى تنفيذه بالتعاون المثمر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).



تحويل الأسر الريفية من مستهلكة إلى منتجة

وأوضح اللواء أح ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة، أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم الأمن الغذائي، عبر تحويل الأسر الريفية من مستهلكة إلى منتجة، مع التركيز المكثف على تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا من خلال بوابة ريادة الأعمال الزراعية والمشروعات متناهية الصغر.

وكشف اللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، الأرقام والنتائج الملموسة التي حققها المشروع على أرض الواقع، موضحًا أنه جرى توزيع 42 بطارية دواجن، و1250 دجاجة بيّاضة، بالإضافة إلى 4.5 طن من الأعلاف عالية الجودة، وتستهدف هذه المنح دعم مشروعات إنتاج بيض المائدة التي تديرها النساء والشباب المستفيدون، بما يضمن توفر البروتين الحيواني محليًا وخلق مصدر دخل مستدام.

ولفت رئيس مركز الفرافرة، إلى أنه لم يتوقف الدعم عند هذا الحد، بل جرى تقديم جوائز مالية ومنح لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات الطموحة التي شملت: إنتاج عسل النحل المتميز بخصائص الواحات، وحدات تقطير الزيوت العطرية والنباتات الطبية، مزارع تسمين الدواجن لإنتاج اللحوم، مشروعات واعدة لتربية الرومي وهجين النعام، وهي مجالات جديدة تفتح آفاقًا استثمارية غير تقليدية في قلب الصحراء.

أكد رئيس المركز أن المشروع لم يكتفِ بالجانب المادي فقط، بل جرى تنفيذ حملات توعية غذائية وصحية شاملة. واستهدفت هذه الحملات 300 سيدة ريفية، و200 طالب من طلاب المدارس، و200 من شباب الخريجين في قرى (اللواء صبيح، النهضة، وعثمان بن عفان)، وتزامنت هذه الجهود مع توزيع كراتين دعم غذائي للأسر الأكثر احتياجًا، وتنظيم أنشطة تفاعلية للأطفال لغرس ثقافة التغذية السليمة.

أضاف رئيس مركز الفرافرة، أنه على صعيد التأهيل الكوادر، فقد جرى تدريب أكثر من 80 شابًا وفتاة على مبادئ ريادة الأعمال الزراعية الحديثة، وقد أسفرت هذه التدريبات عن اختيار فرق فائزة جرى دعمها لتنفيذ مشروعات ناشئة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزز مسارات التنمية الريفية المستدامة التي تنشدها الدولة المصرية في واحة الفرافرة.