عاجل
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
محافظات

توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن ختام فعاليات مشروع "دعم القرية الآمنة غذائيًا" بواحة الفرافرة، وهو المشروع الذي جرى تنفيذه بالتعاون المثمر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).


تحويل الأسر الريفية من مستهلكة إلى منتجة

وأوضح اللواء أح ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة، أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم الأمن الغذائي، عبر تحويل الأسر الريفية من مستهلكة إلى منتجة، مع التركيز المكثف على تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا من خلال بوابة ريادة الأعمال الزراعية والمشروعات متناهية الصغر.

وكشف اللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، الأرقام والنتائج الملموسة التي حققها المشروع على أرض الواقع، موضحًا أنه جرى توزيع 42 بطارية دواجن، و1250 دجاجة بيّاضة، بالإضافة إلى 4.5 طن من الأعلاف عالية الجودة، وتستهدف هذه المنح دعم مشروعات إنتاج بيض المائدة التي تديرها النساء والشباب المستفيدون، بما يضمن توفر البروتين الحيواني محليًا وخلق مصدر دخل مستدام.

ولفت رئيس مركز الفرافرة، إلى أنه لم يتوقف الدعم عند هذا الحد، بل جرى تقديم جوائز مالية ومنح لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات الطموحة التي شملت: إنتاج عسل النحل المتميز بخصائص الواحات، وحدات تقطير الزيوت العطرية والنباتات الطبية، مزارع تسمين الدواجن لإنتاج اللحوم، مشروعات واعدة لتربية الرومي وهجين النعام، وهي مجالات جديدة تفتح آفاقًا استثمارية غير تقليدية في قلب الصحراء.

أكد رئيس المركز أن المشروع لم يكتفِ بالجانب المادي فقط، بل جرى تنفيذ حملات توعية غذائية وصحية شاملة. واستهدفت هذه الحملات 300 سيدة ريفية، و200 طالب من طلاب المدارس، و200 من شباب الخريجين في قرى (اللواء صبيح، النهضة، وعثمان بن عفان)، وتزامنت هذه الجهود مع توزيع كراتين دعم غذائي للأسر الأكثر احتياجًا، وتنظيم أنشطة تفاعلية للأطفال لغرس ثقافة التغذية السليمة.

أضاف رئيس مركز الفرافرة، أنه على صعيد التأهيل الكوادر، فقد جرى تدريب أكثر من 80 شابًا وفتاة على مبادئ ريادة الأعمال الزراعية الحديثة، وقد أسفرت هذه التدريبات عن اختيار فرق فائزة جرى دعمها لتنفيذ مشروعات ناشئة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزز مسارات التنمية الريفية المستدامة التي تنشدها الدولة المصرية في واحة الفرافرة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز الفرافرة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

رنا سماحة

رنا سماحة تكشف كواليس مشاركتها بمسلسل حق ضايع| خاص

مروة الأزلي

"مروة الأزلي" تكشف كواليس عملها مع العوضي بمسلسل علي كلاي| خاص

عرض عالمي أول ناجح ل خروج آمن الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السينمائي

عرض عالمي أول ناجح لـ "خروج آمن" الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السينمائي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

"عايز أأكل عيالي".. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

