الهلال الأحمر يواصل جهوده الإنسانية على معبر رفح باستقبال الدفعة العاشرة من الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 138، حاملة أكثر من 6,900 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تضمنت القافلة نحو 4,765 طنًا من السلال الغذائية والدقيق، نحو 685 طنًا أدوية ومستلزمات إغاثية وعناية شخصية، أكثر من 1450 طنًا مواد بترولية، إضافة إلى مستلزمات الشتاء من ملابس ثقيلة، بطاطين، وخيام.

وعلى معبر رفح من الجانب المصري، تواصل فرق الهلال الأحمر المصري جهودها الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة العاشرة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

ويقدم الهلال الأحمر للأشقاء الفلسطينيين حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية، تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات ساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.