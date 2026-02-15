هل يرحل كرستيانو رونالدو عن النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي؟

يسعي فريق سبورتنج لشبونة لضم النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي إلي صفوفه بعد تزايد إحتمالية رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويرتبط كرستيانو رونالدو بعقد مع فريق النصر حتي صيف 2027 الإ أن هناك بند يتيح للاعب الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي في صيف 2026.

وتشير تقارير برتغالية إلي أن هناك توترات بين النجم البرتغالي وإدارة فريق النصر حول الأداء إذ أن اللاعب طالب بضمانات إدارية لعودتة للمباريات كما أشارت تقارير آخري عن إمكانية رحيل البرتغالي عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وبالرغم من التوترات قدم كرستيانو رونالدو أداء قويا الموسم الماضي حيث توج هدافا للدوري السعودي موسم 2024 – 2025

ويتطلع المهاجم البرتغالي للإنتقال للدوري الأنجليزي ولكن هذا الأمر يتوقف على جاهزية أندية القارة العجوز لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 50 مليون يورو.