الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

براءة البلوجر نورهان حفظي من تهمة تعاطي المخدرات بعد إلغاء حكم الحبس

البلوجر نورهان حفظي
البلوجر نورهان حفظي
ندى سويفى


قضت محكمة جنايات مستأنف الهرم، اليوم الأحد، ببراءة البلوجر نورهان حفظي، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر بحبسها لمدة عامين، في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة.
وكانت محكمة جنايات الهرم قد عاقبت المتهمة بالسجن لمدة سنتين، مع إلزامها بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بتهمة تعاطي المواد المخدرة.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر نورهان حفظي، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق، فضلاً عن حيازتها لمخدر الآيس بدائرة محافظة الجيزة.
وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها.

