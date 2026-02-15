قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

استعدادا لرمضان.. الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل

محمد شحتة

تطلق وزارة الأوقاف، يوم الثلاثاء المقبل، حملة موسعة لنظافة المساجد وتعقيمها بجميع محافظات الجمهورية، استقبالًا لشهر رمضان المبارك، وفي إطار حرصها على تهيئة بيوت الله عز وجل لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية تليق بعظمة الشهر الفضيل.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لاستعدادات شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى رفع كفاءة المساجد من حيث النظافة والانضباط وجاهزية المرافق، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الصلوات والشعائر الدينية، ولا سيما صلوات التراويح والقيام.

وتشمل الحملة أعمال النظافة الشاملة لأرضيات المساجد والسجاد، ودورات المياه، وأماكن الوضوء، والأسطح والساحات، إلى جانب تعقيم المداخل والنوافذ، ومراجعة منظومة الإضاءة والتهوية، والتأكد من سلامة المرافق العامة؛ إلى جانب تشكيل لجان متابعة ميدانية من قيادات المديريات والإدارات الفرعية للمرور على المساجد، والتأكد من تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي متزامنة مع برامج دعوية وتوعوية مكثفة خلال شهر رمضان المبارك، تؤكد على أن عمارة المساجد لا تقتصر على الجانب المعنوي فقط، بل تشمل أيضًا العناية بالمكان ماديًا ونظافةً وتنظيمًا، باعتبار ذلك من القيم الإسلامية الأصيلة.

الأوقاف المساجد مسجد نظافة المساجد شهر رمضان

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

جانب من المبادرة

مجتمع آمن بلا إدمان .. مبادرة للتوعية ضد الإدمان لطلاب جامعة بنها

جانب من الواقعة

تعليم القليوبية يكشف تفاصيل التحقيق مع عامل اصطحب سيدة داخل إحدى مدارس الخصوص ليلا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتابع حالة الركوب بموقف السيرفيس ويوجه بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وخطوط السير

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

