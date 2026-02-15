قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
محافظات

دورة تدريبية لعمال المساجد بالمركز الثقافي بالمسجد الأحمدي بطنطا

الغربية أحمد علي

افتتحت مديرية أوقاف الغربية، اليوم، دورة تدريبية  للعمال والمؤذنين تحت عنوان: "التعامل اللائق مع رواد المساجد"، وذلك بالمركز الثقافي بـ المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير المديرية.

توجيهات أوقاف الغربية 

جاءت الدورة بحضور فضيلة الشيخ محمد عبد الغني صولة، مدير الدعوة، والدكتور حسام نصار، مسئول التدريب بالمديرية، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمساجد وتأهيلهم مهنيًّا وسلوكيًّا بما يليق بقدسية بيوت الله تعالى.

تحرك تنفيذي 

وأكد الحاضرون أن الهدف من الدورة هو ترسيخ آداب التعامل الراقي مع رواد المساجد، وتعزيز قيم الاحترام والتعاون، والحفاظ على هيبة المسجد ونظافته ونظامه، بما يسهم في تهيئة أجواء إيمانية تعين المصلين على أداء عباداتهم في سكينة وطمأنينة.

تحسين خدمات 

وتناولت فعاليات الدورة عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها أهمية حسن الخلق في خدمة بيوت الله، مهارات التواصل الفعال مع مختلف فئات رواد المسجد، كيفية التعامل مع المواقف الطارئة بحكمة واتزان، والحفاظ على مرافق المسجد ونظافته باعتبارها أمانة ومسئولية.

ردع مخالفين 

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار هذه الدورات بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، وحرصًا على الارتقاء بمستوى الأداء داخل المساجد بما يعكس الصورة الحضارية لرسالة المسجد ودوره في بناء الإنسان والمجتمع.

اخبار محافظة الغربية دعم التبادل الخبرات أوقاف الغربية تحسين خدمات

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

