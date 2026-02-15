دورة تدريبية لعمال المساجد بالمركز الثقافي بالمسجد الأحمدي بطنطا

افتتحت مديرية أوقاف الغربية، اليوم، دورة تدريبية للعمال والمؤذنين تحت عنوان: "التعامل اللائق مع رواد المساجد"، وذلك بالمركز الثقافي بـ المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير المديرية.

جاءت الدورة بحضور فضيلة الشيخ محمد عبد الغني صولة، مدير الدعوة، والدكتور حسام نصار، مسئول التدريب بالمديرية، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمساجد وتأهيلهم مهنيًّا وسلوكيًّا بما يليق بقدسية بيوت الله تعالى.

وأكد الحاضرون أن الهدف من الدورة هو ترسيخ آداب التعامل الراقي مع رواد المساجد، وتعزيز قيم الاحترام والتعاون، والحفاظ على هيبة المسجد ونظافته ونظامه، بما يسهم في تهيئة أجواء إيمانية تعين المصلين على أداء عباداتهم في سكينة وطمأنينة.

وتناولت فعاليات الدورة عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها أهمية حسن الخلق في خدمة بيوت الله، مهارات التواصل الفعال مع مختلف فئات رواد المسجد، كيفية التعامل مع المواقف الطارئة بحكمة واتزان، والحفاظ على مرافق المسجد ونظافته باعتبارها أمانة ومسئولية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار هذه الدورات بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، وحرصًا على الارتقاء بمستوى الأداء داخل المساجد بما يعكس الصورة الحضارية لرسالة المسجد ودوره في بناء الإنسان والمجتمع.