منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
رياضة

ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
حمزة شعيب

حُسمت ملامح الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد ختام منافسات دور المجموعات، وسط منافسة قوية بين الأندية الثمانية التي نجحت في حجز بطاقات العبور إلى المرحلة الإقصائية.

وجاء ترتيب المتأهلين عن المجموعات الأربع على النحو التالي:

المجموعة الأولى (A)
تأهل في صدارة المجموعة بيراميدز برصيد 16 نقطة، فيما حل في المركز الثاني  نهضة بركان برصيد 10 نقاط.

المجموعة الثانية (B)
انتزع صدارة المجموعة الأهلي برصيد 10 نقاط، وجاء الجيش الملكي وصيفًا بـ9 نقاط.

المجموعة الثالثة (C)
تصدر المجموعة الهلال السوداني برصيد 11 نقطة، بينما تأهل في المركز الثاني صن داونز برصيد 9 نقاط.

المجموعة الرابعة (D)
جاء في صدارة الترتيب  الملعب المالي برصيد 11 نقطة، وتبعه الترجي التونسي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد المواجهات المرتقبة بين الفرق الثمانية، في انتظار مواجهات قوية ومثيرة في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيراميدز

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

النيابة الإدارية

ختام برنامج النيابة الإدارية للتحول الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي

رئيس النيابة الإدارية يشهد الاجتماع السنوي للمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب

رئيس النيابة الإدارية يشهد الاجتماع السنوي للمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب | صور

ارشيفيه

انقلب بهم التوك توك.. إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالدقهلية

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

