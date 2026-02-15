ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

حُسمت ملامح الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد ختام منافسات دور المجموعات، وسط منافسة قوية بين الأندية الثمانية التي نجحت في حجز بطاقات العبور إلى المرحلة الإقصائية.

وجاء ترتيب المتأهلين عن المجموعات الأربع على النحو التالي:

المجموعة الأولى (A)

تأهل في صدارة المجموعة بيراميدز برصيد 16 نقطة، فيما حل في المركز الثاني نهضة بركان برصيد 10 نقاط.

المجموعة الثانية (B)

انتزع صدارة المجموعة الأهلي برصيد 10 نقاط، وجاء الجيش الملكي وصيفًا بـ9 نقاط.

المجموعة الثالثة (C)

تصدر المجموعة الهلال السوداني برصيد 11 نقطة، بينما تأهل في المركز الثاني صن داونز برصيد 9 نقاط.

المجموعة الرابعة (D)

جاء في صدارة الترتيب الملعب المالي برصيد 11 نقطة، وتبعه الترجي التونسي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد المواجهات المرتقبة بين الفرق الثمانية، في انتظار مواجهات قوية ومثيرة في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.