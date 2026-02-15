وائل جمعة يفتح النار على حسين الشحات: تصرفك غلط ومكنش له لازمة

انتقد وائل جمعة، نجم الكرة المصرية السابق، تصرف حسين الشحات، جناح النادي الاهلي، خلال مواجهة الجيش الملكي.

وعلق جمعة خلال تصريحات تلفزيونية : "أنا ضد تصرف حسين الشحات مكنش ليه لازمة على الإطلاق الحاجات اللي زي دي بتسخن اللعيبة وتخلي في استفزازبين اللاعبين"

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، ليتأهلا سويا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2026.

بهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.