تفاصيل إحالة المتهمين في واقعة ميت عاصم إلى محكمة جنايات بنها

قررت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية رفع القضية رقم ١١٨٨ لسنة ٢٠٢٦ إداري مركز بنها والمتعلقة بواقعة الاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم إلى المحامي العام لنيابات شمال بنها تمهيدا لإعداد مذكرة لعرضها على محكمة استئناف طنطا تمهيدا لإدراجها في أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بمحكمة جنايات بنها.



وكشف أمر إحالة المتهمين في القضية رقم ١١٨٨ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز بنها والمعروفة إعلاميا بواقعة ميت عاصم أن جهات التحقيق قررت إحالة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية.

قرار الإحالة

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين في ١١ فبراير ٢٠٢٦ وبدائرة مركز بنها استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه إسلام محمد وذويه بعدما توجهوا إلى مسكنه عقب تأكدهم من تواجده واقتحموه نهارا على مرأى ومسمع من أسرته وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية وجابوا به أرجاء المنطقة تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وهي أفعال من شأنها إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه وتعريض سلامتهم للخطر حال كون المتهمين أكثر من شخصين وكان بعضهم حائزا لأسلحة بيضاء وأدوات.



وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تمثلت في خطف المجني عليه بالقوة والتهديد ونقله إلى مسكنهم بعيدا عن أعين أسرته بمشاركة جماعية مع حيازة بعض المتهمين لأسلحة بيضاء وأدوات فيما نسب إلى المتهمتين الخامسة والسادسة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة.



كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بهتك عرض المجني عليه بالقوة بعد إشهار سلاح أبيض في مواجهته وتقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد وارتكاب أفعال مخلة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.