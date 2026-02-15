قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
توك شو

التضامن: 40 مليار جنيه للحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة يستفيد منها 17 مليون مواطن

محمود محسن

أكد أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن، أن برامج الحماية الاجتماعية تتم تحت متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت أكثر من 40 مليار جنيه لهذه البرامج، مع التركيز الأكبر على مبادرة «تكافل وكرامة».

وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن برامج «تكافل وكرامة» وصلت إلى 17 مليون مواطن مستحق، موضحًا أن إجمالي المستفيدين من حزم الحماية الاجتماعية على مدار عشر سنوات يقارب 32 مليون مواطن.

وتابع وكيل وزارة التضامن، أن من يخرج من برنامج تكافل وكرامة يكون بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية للأسر "، مضيفا:" نحرص على ان يصل الدعم للمستحقين بشكل كبير ولدينا قاعدة بيانات كاملة للاسر الأولى بالرعاية ".

أحمد عبد الرحمن وزارة التضامن لرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة

