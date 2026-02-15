التضامن: 40 مليار جنيه للحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة يستفيد منها 17 مليون مواطن

أكد أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن، أن برامج الحماية الاجتماعية تتم تحت متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت أكثر من 40 مليار جنيه لهذه البرامج، مع التركيز الأكبر على مبادرة «تكافل وكرامة».

وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن برامج «تكافل وكرامة» وصلت إلى 17 مليون مواطن مستحق، موضحًا أن إجمالي المستفيدين من حزم الحماية الاجتماعية على مدار عشر سنوات يقارب 32 مليون مواطن.

وتابع وكيل وزارة التضامن، أن من يخرج من برنامج تكافل وكرامة يكون بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية للأسر "، مضيفا:" نحرص على ان يصل الدعم للمستحقين بشكل كبير ولدينا قاعدة بيانات كاملة للاسر الأولى بالرعاية ".