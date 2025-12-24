التضامن: 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة

أكد أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة بدأ في 2015 وبدأنا بـ 1.7 مليون أسرة بإجمالي دعم 5 مليارات جنيه .

وقال عبد الرحمن في حواره على قناة “ المحور”:" خلال 10 سنوات تمت زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ووصلنا لـ 54 مليار جنيه لدعم أسر تكافل وكرامة في الموازنة العامة للدولة .

وتابع: " وصلنا لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، مضيفا:" تكافل وكرامة برنامج ديناميكي ويتم إدخال المزيد من الأسر فيه ".

وأكمل احمد عبد الرحمن :" من يخرج من برنامج تكافل وكرامة يكون بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية للأسر "، مضيفا:" نحرص على ان يصل الدعم للمستحقين بشكل كبير ولدينا قاعدة بيانات كاملة للاسر الأولى بالرعاية ".

ولفت أحمد عبد الرحمن :" وزيرة التضامن الاجتماعي لديها فلسفة التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية ".