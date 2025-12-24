التضامن الاجتماعي بالغربية تعلن إطلاق حملة ستر ودفا وإطعام

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، إطلاق حملة شعار (ستر ودفا وإطعام) وذلك من أجل تخفيف قسوة البرد عليهم تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة ، وتنفيذأ لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، فى اطار التعاون القائم بين المديرية وجمعية الأورمان.

دعم تضامن الغربية

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن هذة الحملة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، تنفيذاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الغربية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

توزيع ملايين الألحفة

والجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .