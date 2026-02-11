قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
توك شو

موسى: حرص الرئيس السيسي على حضور حلف اليمين لنواب الوزراء رسالة واضحة بتجديد الدماء

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مراسم أداء اليمين الدستورية لعدد من نواب وزيري الخارجية والإسكان، وذلك في إطار التعديل الوزاري الأخير الذي يستهدف دعم منظومة العمل التنفيذي بعناصر جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.

وتعليقًا على الحدث، أكد الإعلامي أحمد موسى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تطوير الأداء الحكومي بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن اختيار نواب جدد للوزارات الحيوية يأتي في سياق خطة شاملة لإعادة هيكلة بعض الملفات وتعزيز الكفاءة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ضخ دماء جديدة داخل مؤسساتها التنفيذية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات المتنوعة والكفاءات المؤهلة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة في الإنجاز ودقة في التنفيذ، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن وزارتي الخارجية والإسكان تمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار الدولة؛ فوزارة الخارجية تتحرك في محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد، وتتحمل مسؤولية الدفاع عن المصالح المصرية وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية، بينما تضطلع وزارة الإسكان بملفات حيوية ترتبط بمشروعات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وأضاف موسى أن توقيت التعديل الوزاري يحمل دلالات مهمة، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تستدعي الاعتماد على قيادات تنفيذية تمتلك رؤية واضحة وقدرة على اتخاذ القرار وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ولفت إلى أن القيادة السياسية تتابع أداء الحكومة بشكل دوري، وتحرص على إدخال التعديلات اللازمة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء العام.

وأكد أن الدولة لا تتوقف عند حدود التغيير الشكلي، بل تسعى إلى إحداث تطوير حقيقي في آليات العمل، من خلال دعم الكفاءات الشابة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المختلفة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الأدوار بين جميع أجهزة الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسار التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

