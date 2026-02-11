مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد

نعى أب من المحلة الكبرى وفاة أبنائه الثلاثة فى حريق داخل شقة والدتهم بالقاهرة بعد انفصالهم منذ قرابة 3 شهور.

وأعلن الأب محمد عبدالله عبر حسابه الشخصى فيسبوك خبر وفاة أبنائه الثلاثة وعلق قائلًا: «الذين إذا إصابتهم مُصيبة قالو إنا لله وإنا إليه راجعون»

انتقل إلى جوار ربهم أحباب الرحمن وعرسان الجنان والورد والفل والريحان".



وأضاف :"أميرة قلبى وملكتى الجميلة ليلى محمد عبدالله

وتوأم روحى والقلب الحنون زين محمد عبدالله".

وتابع :"و صديقى الصدوق اجمل ضحكه فى الدنيا يونس محمد عبدالله

آن لكم الآن أن ترتاحو من هذه الدنيا الظالمه

آن لكم الآن أن تلاعبكم الملائكه".

وأكمل :"لا حزن لكم يا مهجة الفؤاد بعد اليوم

ولكن حزنى عليكم ابد الدهر

سامحونى أن قصرت فى حقكم".

واختتم: "ليا طلب عندكم اشفعو لى عند ربكم فأنا لم أشبع منكم فى الدنيا فأسألكم بالله أن تشفعو لى عسانا نلتقى فى الجنه بلا فراق أبدا وإنا لله وإنا إليه راجعون".