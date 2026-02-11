قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
حوادث

مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد

علا محمد

نعى أب من المحلة الكبرى وفاة أبنائه الثلاثة فى حريق داخل شقة والدتهم بالقاهرة بعد انفصالهم منذ قرابة 3 شهور.

وأعلن الأب محمد عبدالله عبر حسابه الشخصى فيسبوك خبر وفاة أبنائه الثلاثة وعلق قائلًا: «الذين إذا إصابتهم مُصيبة قالو إنا لله وإنا إليه راجعون»
انتقل إلى جوار ربهم أحباب الرحمن وعرسان الجنان والورد والفل والريحان".


وأضاف :"أميرة قلبى وملكتى الجميلة ليلى محمد عبدالله
وتوأم روحى والقلب الحنون زين محمد عبدالله".

وتابع :"و صديقى الصدوق اجمل ضحكه فى الدنيا يونس محمد عبدالله
آن لكم الآن أن ترتاحو من هذه الدنيا الظالمه
آن لكم الآن أن تلاعبكم الملائكه".

وأكمل :"لا حزن لكم يا مهجة الفؤاد بعد اليوم
ولكن حزنى عليكم ابد الدهر
سامحونى أن قصرت فى حقكم".

واختتم: "ليا طلب عندكم اشفعو لى عند ربكم فأنا لم أشبع منكم فى الدنيا فأسألكم بالله أن تشفعو لى عسانا نلتقى فى الجنه بلا فراق أبدا وإنا لله وإنا إليه راجعون".

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

