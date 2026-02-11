قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم 11-2-2025
سقوط مصابين بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة
مأساة في الغربية| حريق يودي بحياة ثلاثة أطفال ويدق ناقوس خطر حرائق المنازل

مأساة في الغربية| حريق يودي بحياة ثلاثة أطفال ويدق ناقوس خطر حرائق المنازل
مأساة في الغربية| حريق يودي بحياة ثلاثة أطفال ويدق ناقوس خطر حرائق المنازل
ياسمين القصاص

انتشرت في الآونة الأخيرة، حوادث حرائق المنازل، والتي أصبحت تمثل خطرا حقيقيا يهدد الأرواح والممتلكات على حد سواء.

وغالبا ما تكون هذه الحوادث مفاجئة وصادمة، خاصة عندما تودي بحياة أطفال أبرياء، فحرائق المنازل لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية فحسب، بل تمتد لتترك جراحا نفسية عميقة في قلوب الأسر والمجتمعات، ومن بين هذه الحوادث المؤلمة، ما شهدته قرية شبرابابل بمركز المحلة بالغربية، من فاجعة إنسانية أدمت القلوب.

مصرع ثلاثة أطفال في حريق بالغربية 

وخيم الحزن والأسى على أهالي قرية شبرابابل عقب تلقيهم نبأ مصرع ثلاثة أطفال في حريق نشب داخل شقتهم بالقاهرة. 

والأطفال هم أبناء مهندس من أبناء القرية، وقد لقيوا مصرعهم نتيجة الحريق الذي التهم الشقة، في مشهد مأساوي ترك أثرا بالغا في نفوس الجميع.

واستقبل الأهالي الخبر بصدمة كبيرة، إذ لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي حياة هؤلاء الأطفال في حادث مأساوي كهذا، وتستعد القرية لتشييع جثامينهم وسط حالة من الحزن العام، حيث توحد الجميع في مشاعر الألم والدعاء للأسرة المنكوبة بالصبر والسلوان، سائلين الله أن يربط على قلوب الوالدين في هذا المصاب الجلل.

الأثر الاجتماعي والنفسي للحادث

لم تقتصر آثار الحريق على الأسرة فقط، بل امتدت لتشمل المجتمع المحلي بأكمله، فقد سادت أجواء الحزن في القرية، وتعاطف الجميع مع الأب والأم اللذين فقدا أبناءهما في لحظات مأساوية، ومثل هذه الحوادث تترك آثارا نفسية عميقة، خاصة حين يكون الضحايا من الأطفال، مما يعزز الشعور بالخوف والقلق لدى باقي الأسر.

كما تعكس هذه الحادثة روح الترابط الاجتماعي، حيث ظهر التضامن واضحا من خلال الدعوات الصادقة والمشاركة الوجدانية في المصاب، وهو ما يؤكد أهمية التكافل الاجتماعي في مواجهة الأزمات.

أسباب كثرة حرائق المنازل

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع حرائق المنازل، ومن أبرزها:

 - الماس الكهربائي نتيجة تهالك الأسلاك أو سوء التوصيلات.

 - استخدام أجهزة كهربائية رديئة الصنع أو تحميل المقابس فوق طاقتها.

 - إهمال إجراءات السلامة مثل ترك مواقد الغاز مشتعلة أو عدم التأكد من إغلاقها جيدا.

 - غياب أنظمة الإنذار المبكر مثل كاشفات الدخان.

 - عدم وجود طفايات حريق منزلية أو الجهل بكيفية استخدامها.

وغياب الوعي الكافي بإجراءات السلامة يزيد من احتمالية وقوع مثل هذه الحوادث، ويضاعف من حجم الخسائر عند وقوعها.

سبل الوقاية والحد من حرائق المنازل

للحد من تكرار مثل هذه المآسي، يجب اتخاذ عدة إجراءات وقائية، منها:

 - إجراء صيانة دورية للأسلاك والتوصيلات الكهربائية.

 - استخدام أجهزة كهربائية مطابقة لمعايير الجودة والسلامة.

 - تركيب كاشفات دخان في المنازل.

 - توفير طفايات حريق والتدريب على استخدامها.

 - توعية الأطفال وأفراد الأسرة بكيفية التصرف في حالات الطوارئ.

 - إعداد خطط إخلاء منزلية واضحة.

 - كما يقع على عاتق الجهات المعنية تكثيف حملات التوعية، وتشديد الرقابة على معايير السلامة في المباني السكنية.

جدير بالذكر، أن  حادث حريق شقة القاهرة الذي أودى بحياة ثلاثة أطفال من أبناء قرية شبرابابل بالغربية يمثل جرس إنذار يدعو الجميع إلى مراجعة إجراءات السلامة داخل منازلهم، فحرائق المنازل ليست مجرد حوادث عابرة، بل قد تتحول في لحظات إلى كوارث إنسانية تمزق الأسر وتفجع المجتمعات.

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

جيب ريكون

جيب تطرح أيقونتها الكهربائية ريكون موديل 2026

ريفيان

ريفيان تكشف موعد طرح أحدث سيارة كهربائية

ساعة ذكية

أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 ووتش ألترا

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد