من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس

صرح مسؤول رفيع في مجلس السلام بغزة بأن وقف إطلاق النار في القطاع ليس في طريقه للانهيار، خلافاً للاعتقاد السائد، وعقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يفيد بدراسة إمكانية ترك بعض الأسلحة الخفيفة في أيدي حماس في بداية عملية نزع السلاح.

و قال المسؤول: "هناك تسلسل هرمي لنزع السلاح، آخر ما سيحدث هو إعادة الأسلحة الخفيفة، بطبيعة الحال، لا ترغب حماس في إعادة جميع الأسلحة دفعة واحدة، لأنها تزعم وجود فصائل في غزة ستقتلهم، ولذلك تطالب بتأجيل إعادة الأسلحة الخفيفة إلى حين تشكيل قوة أمنية متفق عليها في غزة، ما تم الاتفاق عليه هو أن تبدأ الحركة بالأنفاق أولاً، ثم منشآت إنتاج الأسلحة، وقذائف آر بي جي وقذائف الهاون، وأخيراً الأسلحة الخفيفة، ستكون هذه الخطوة الأخيرة."

