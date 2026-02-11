قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة على القهوة.. والمسؤولية في موقع القرار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
الخارجية التركية: تصريحات فيدان حرفت.. ومستمرون في التعاون البناء مع العراق
الدراويش في خطر.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة بالدوري
توك شو

توم واريك: إدارة ترامب تسعى لنجاح خطة الـ 20 نقطة لإعادة إعمار غزة وتقليص المخاطر العسكرية

غزة
غزة
محمود محسن

قال توم واريك كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إنّ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن تأتي في ظل توتر متصاعد حول الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، بالتزامن مع المفاوضات الأمريكية-الإيرانية حول الملف النووي.

وأضاف واريك، في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يسعى خلال زيارته إلى عرض مقاربته القائمة على المبادئ الإسرائيلية فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، ومن المتوقع أن تركز المحادثات على القضايا الأمنية والإقليمية، لا سيما التطورات في الأراضي الفلسطينية ومستقبل المفاوضات النووية مع طهران.

وأشار واريك إلى أن إدارة ترامب ترغب في نجاح خطة الـ 20 نقطة، بما في ذلك عقد مؤتمر للمانحين في واشنطن لإعادة إعمار غزة، على أمل أن تنزع حركة حماس سلاحها، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من احتمالات أي حملة عسكرية.

ولفت إلى أن الإسرائيليين يبدون متشككين من نجاح هذا المسار، وقد يضغط نتنياهو على ترامب لإقناعه باتخاذ خطوات عسكرية إذا لم تتنازل حماس عن سلاحها.

وأردف، أن إسرائيل جاهزة لعمليات دفاعية ضد إيران وتحسباً لأي ضربة انتقامية محتملة، إلا أن إدارة ترامب ما تزال تأمل في المفاوضات مع طهران، ومنحتها وقتاً لتحديد ما إذا كانت ستفضي إلى اتفاق.

وأوضح أن الثقة الأمريكية بقدرة إيران على التوصل إلى صفقة ما تزال محدودة، وأن الوقت لم يحن بعد لتحقيق أي اتفاق شامل.

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

البرلمان الأوروبي

عبد الغني العيادي: اجتماع وزراء دفاع أوروبا خطوة لتعزيز الاستقلالية السياسية والدفاعية

محمد شردي

محمد شردي يطالب الوزراء بتوفير المعلومات للإعلام

غزة

توم واريك: إدارة ترامب تسعى لنجاح خطة الـ 20 نقطة لإعادة إعمار غزة وتقليص المخاطر العسكرية

بالصور

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

