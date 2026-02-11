طريقة عمل كفتة الأرز بمذاق شهي

تعد كفتة الأرز، من الأكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص كما أنها مغذية ولذيذة ويمكن تقديمها بجوار اطباق جانبية عديدة.

ونعرض لكم طريقة كفتة الأرز من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة “سي بي سي” سفرة.

مقادير كفتة الأرز

كيلو لحمة مفرومة

½ كيلو دقيق أرز

بصل مفروم

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل حار مفروم

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت للقلي

عصير طماطم

ثوم

صلصة طماطم

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل كفتة أرز:

في الكبة اخلطي اللحمة المفرومة مع دقيق الأرز و البصل والخضرة والفلفل الحار والتوابل والملح والفلفل الأسود والبيكنج بودر وقلبيهم.

واشكلي الخليط أصابع وتقلى في الزيت واحفظيه فى اطباق فى اطباق فل فى الفريزر حتى الاستخدام

للصوص:

شوحي الثوم المفروم في الزيت في إناء على النار واضيفي عصير الطماطم والصلصة و الملح والفلفل الأسود.

وقلبيهم واتركيهم على النار حتى يتسبك واتركيه ليبرد ويحفظ في أكياس لحين الاستخدام