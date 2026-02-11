قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كفتة الأرز بمذاق شهي

كفتة
كفتة

تعد كفتة الأرز، من الأكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص كما أنها مغذية ولذيذة ويمكن تقديمها بجوار اطباق جانبية عديدة.

ونعرض لكم طريقة كفتة الأرز من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة “سي بي سي” سفرة.

مقادير كفتة الأرز

كيلو لحمة مفرومة

½ كيلو دقيق أرز
بصل مفروم

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل حار مفروم

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت للقلي

عصير طماطم

ثوم

صلصة طماطم
ملح

فلفل اسود

طريقة عمل كفتة أرز:

في الكبة اخلطي اللحمة المفرومة مع دقيق الأرز و البصل والخضرة والفلفل الحار والتوابل والملح والفلفل الأسود والبيكنج بودر وقلبيهم.

واشكلي الخليط أصابع وتقلى في الزيت واحفظيه فى اطباق فى اطباق فل فى الفريزر حتى الاستخدام
للصوص:
شوحي الثوم المفروم في الزيت في إناء على النار واضيفي عصير الطماطم والصلصة و الملح والفلفل الأسود.

وقلبيهم واتركيهم على النار حتى يتسبك واتركيه ليبرد ويحفظ في أكياس لحين الاستخدام

كفتة كفتة الارز طريقة عمل كفتة الارز طريقة عمل كفتة الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الاستثمار العقاري يدعو لإعادة النظر في تصنيفات القرار ٩٧٨ الخاص بتحديد القيمة الإيجارية للعقارات

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: المستثمر الوطني والأجنبي شركاء نجاح وتنمية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع لتحديثات فنية على أنظمة التشغيل.. الموعد والسبب

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد