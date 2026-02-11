مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام فولهام، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري عمر مرموش وبقائه على مقاعد البدلاء، على الرغم من تواجده أساسيًا في آخر مباراتين أمام نيوكاسل يونايتد (في كأس كاراباو) وليفربول (بالدوري الإنجليزي).

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس- روبن دياز- مارك جيهي- ريان آيت الله نوري.

خط الوسط: رودري- برناردو سيلفا- نيكو أوريلي.

خط الهجوم: أنطوان سيمنيو- فيل فودين- إرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، خلفا لآرسنال المتصدر برصيد 56 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.