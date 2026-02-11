أحمد موسى: الحكومة مطالبة بالتحرك وفق خارطة طريق ترتكز على الانضباط

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة الجديدة تبدأ عملها وهي تحمل تكليفات محددة وواضحة، تمثل إطارًا حاكمًا لتحركاتها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التباطؤ، بل تتطلب أداءً تنفيذيًا قويًا قادرًا على استكمال ما تم إنجازه والبناء عليه.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الوزراء الجدد سيدخلون مباشرة في متابعة ملفاتهم، مع التركيز على تحقيق نتائج عملية يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق رؤية ممتدة وخطة واضحة المعالم، تظهر ثمارها تدريجيًا في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الجدل المصاحب لأي تشكيل حكومي يعد أمرًا طبيعيًا في ظل تنوع الآراء، إلا أن المعيار الحقيقي للحكم يظل مرتبطًا بمدى الالتزام بالتكليفات وتحقيق الأهداف المعلنة. وأضاف أن الأداء الفعلي على أرض الواقع هو الفيصل، سواء في الملفات الاقتصادية أو الخدمية أو التنموية.

وفي السياق ذاته، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية، في أول لقاء رسمي عقب توليهم المسؤولية. ويأتي الاجتماع في إطار وضع ملامح المرحلة المقبلة وتحديد أولويات العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكد موسى أن اللقاء حمل رسائل واضحة تتعلق بضرورة تسريع وتيرة العمل في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها دعم الاقتصاد الوطني، تعزيز الإنتاج المحلي، تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية التي تستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين.

كما لفت إلى أن الحكومة مطالبة بالتحرك وفق «خارطة طريق» ترتكز على الانضباط في الأداء، والمتابعة المستمرة، والتنسيق الكامل بين الوزارات، بما يضمن تكامل الجهود وعدم تضاربها. وأوضح أن تحسين مستوى المعيشة يظل الهدف الرئيسي لأي سياسات أو قرارات تنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة ماضية في مسارها التنموي، وأن المرحلة الجديدة تتطلب روح عمل جماعي وإحساسًا عاليًا بالمسؤولية، مشددًا على أن المواطن سيظل الشريك الأساسي في تقييم الأداء من خلال ما يلمسه من تطور حقيقي في حياته اليومية.