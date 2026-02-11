الري : توجه المعدات صباح الغد إلى موقع رشاح أبو عوض بالهرم لإزالة المخلفات

أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزارة ستقوم بحل مشكلة رشاح أبو عوض بكفر الجبل بالهرم.



وقال غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" وزير الري أصدر توجيهاته بتوجه المعدات صباح الغد لموقع الرشاح لإزالة المخلفات وتنفيذ أعمال تطهير ".

وتابع محمد غانم :" وزارة الري تسعى للحفاظ على المجاري المائية في كافة انحاء الجمهورية ".

واكمل محمد غانم :" ننصح المواطنين بأهمية الحفاظ على المجاري المائية من كافة أشكال التلوث".

ولفت محمد غانم :" هناك تنسيق بين وزارة الري ووزارة التنمية المحلية لتطهير المجاري المائية من أي مخلفات يتم إلقاؤها فيها.