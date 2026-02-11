وزير الري بعد تجديد الثقة: أتعهد ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بقيادات الوزارة وأعضاء المكتب الفنى للوزير، الذين حرصوا على تهنئة الدكتور سويلم بتجديد الثقة فيه وزيراً للموارد المائية والرى.

وتوجه الدكتور هانى سويلم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة به.

وثمّن الدكتور سويلم الثقة الغالية للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي يعتبرها وسام شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن، والمساهمة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة فى مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها الدولة المصرية على جميع الأصعدة، لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وأعرب الدكتور سويلم عن خالص شكره لجميع العاملين بالوزارة على ما أبدوه من تقدير وتهنئة، مشيراً إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية فى شخص الوزير هو تجديد للثقة فى فريق عمل الوزارة بالكامل.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة من مختلف المستويات الوظيفية، على مجهوداتهم السابقة التي وضعت الوزارة في مكانة متميزة بين كافة مؤسسات الدولة داخلياً، وساهمت فى تحقيق الدولة المصرية للعديد من الإنجازات على المستوى العالمى، داعياً إلى مواصلة العمل الجاد خلال الفترة القادمة لاستكمال مسيرة الإنجازات فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل فى كافة المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية، بما يحقق المزيد من التحسن فى منظومة العمل بالوزارة، ويأتى التكليف الرئاسي للحكومة دافعاً لمواصلة العمل والإنجاز لخدمة الوطن.

وأكد الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى ستواصل كافة مجهوداتها لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 بعقول وأيدي رجال وزارة الموارد المائية والرى المخلصين، لخدمة المنتفعين فى كل مكان باعتبار ذلك هو الهدف الرئيسى الذى تسعى الوزارة لتحقيقه، ولخدمة كافة الملفات الخارجية بما يعزز التعاون مع دول حوض النيل، ويضع قضايا المياه والمناخ على رأس اهتمامات المجتمع الدولى.

وفي إطار تكليفات رئيس الجمهورية، أكد الوزير على اهمية الالتزام الكامل بإعداد خطة متكاملة للوزارة تتضمن مستهدفات واضحة وإجراءات تنفيذية محددة زمنياً، وآليات تمويل دقيقة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن المتابعة والتقييم المستمرين وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة الموارد المائية، كما ستواصل الوزارة تعزيز التنسيق مع المجموعة الاقتصادية وباقي جهات الدولة المعنية، بما يسهم في دعم جهود تحسين الوضع الاقتصادي، وترشيد استخدام الموارد، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه بإعتبارها أحد أهم عناصر الأمن القومي والتنمية المستدامة .

كما أكد على الإلتزام بمواصلة تطوير المنظومة المائية في ضوء سياسة الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ودعم البحث العلمي في مجالات تحلية المياه ومعالجة وإعادة استخدام المياه والتقنيات المتقدمة لإدارة الموارد المائية، وستحرص الوزارة كذلك على تعزيز مبادئ الشفافية والتواصل الفعّال مع الرأي العام من خلال خطاب مهني مسؤول يوضح الحقائق ويعزز الوعي المائي، بما يدعم مشاركة المواطنين ويحافظ على موارد الدولة للأجيال الحالية والقادمة .

كما أكد على مواصلة العمل بأسلوب الفريق الواحد، وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد، والاستمرار فى الاعتماد على معايير ومؤشرات تقييم أداء جهات الوزارة والعاملين بها وفق أسس موضوعية تُعلى من الكفاءة وحسن الأداء، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التدريبية ورفع قدرات العاملين، والاستفادة من الخبرات المتميزة والمتراكمة التى تمتلكها الكوادر البشرية بالوزارة، ومواصلة تحسين الوضع المادى للعاملين المتميزين بالوزارة، وتوفير الخدمات الصحية للعاملين وأسرهم.

وأكد على مواصلة تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى والإدارة الذكية فى إدارة المياه، لدورهم الهام فى تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدى نقص الكوادر البشرية بالوزارة.

كما أشار إلى مواصلة العمل فى مجالات معالجة مياه الصرف الزراعى، والتوجه للاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول إلى توزيع المياه بالتصرفات بديلاً عن المناسيب، وتأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع، وتطهير الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقى، وتطوير منظومة الرصد والمتابعة بالسد العالى وخزان أسوان، وتطوير مفيض توشكى، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، ومشروع ضبط النيل، وتطوير منظومة الأداء بهيئة المساحة، وتعزيز الاعتماد على البحث العلمى وتطوير أداء المركز القومى لبحوث المياه، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، ومجهودات التوعية.

كما أشار إلى مواصلة العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة بكافة جهات الوزارة، وتطوير أداء الجهات المختلفة، وتعزيز الدور الدولى لهيئة حماية الشواطئ للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وعرض إنجازات الهيئة دولياً .